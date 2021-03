Vakcína od AstraZenecy je bezpečná, riziko zrazenín nezvyšuje, konštatuje EMA

Prínos vakcíny proti COVIDU-19 podľa EMA stále prevyšuje možné riziká.

„Výbor dospel k jasnému vedeckému záveru: ide o bezpečnú a účinnú vakcínu,“ uviedla na tlačovej konferencii riaditeľka EMA Emer Cooková po tom, čo sa prípadom zaoberal Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC).

Pochybnosti o vakcíne AstraZeneca nastali po tom, ako sa objavili správy, že u niektorých zaočkovaných mohla spôsobiť problémy so zrážanlivosťou krvi. Pri takýchto zrazeninách existuje riziko, že by sa v tele mohli uvoľniť a putovať do srdca, mozgu alebo pľúc, čo by mohlo spôsobiť mŕtvicu, infarkt alebo iné ťažkosti. „Pozitíva vakcíny prevažujú nad rizikami. Vylučujeme spojitosť tromboembolických prípadov s jej podaním,“ dodala Cookeová.

Cookeová podotkla, že EMA „nemôže stopercentne vylúčiť súvislosť“ medzi zriedkavými prípadmi krvných zrazenín a vakcínami. Experti podľa nej odporúčajú zvyšovať povedomie lekárov a príjemcov o možných rizikách. EMA odporučila pridať k popisu vakcíny informácie o týchto prípadoch, aby zdravotnícki pracovníci a pacienti vedeli o takýchto vzácne sa vyskytujúcich krvných zrazeninách.

Stopka od polovice EÚ

Ako Cookeová ďalej doplnila, vakcína ukázala najmenej 60-percentnú účinnosť počas klinických skúšok. „Dôkazy zo skutočného prostredia naznačujú, že účinnosť by dokonca mohla byť ešte vyššia,“ skonštatovala 59-ročná Írka.

EMA už v utorok vyhlásila, že „nič nenasvedčuje“ tomu, že vakcína proti novému koronavírusu od firmy AstraZeneca môže za krvné zrazeniny, aké boli po očkovaní ňou hlásené z viacerých krajín. EMA zároveň dodala, že je „pevne presvedčená“ o prínosoch tejto vakcíny.

Očkovanie v uplynulých dňoch pozastavila zhruba polovica krajín Európskej únie vrátane Nemecka, Francúzska či Talianska, ktoré čakali na stanovisko agentúry. Slovensko patrí ku krajinám, ktoré vakcínu používať neprestali.