USA a Čína sa pohádali v priamom prenose

Nikto nepredpokladal, že to bude priateľské stretnutie. No prvý osobný kontakt vysokopostavených predstaviteľov USA a Číny od nástupu amerického prezidenta Joea Bidena sa zmenil takmer na reality šou. Miesto schôdzky, mrazivé mesto Anchorage na Aljaške, ešte symbolicky podčiarklo, že dve veľmoci balansujú na pokraji nejakej formy studenej vojny.

Výmena názorov

Oproti sebe sa posadili minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken a poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan a za čínsku stranu šéf diplomacie Wang I a Jang Ťie-čch', člen Politbyra Komunistickej strany Číny, v ktorom má na starosti zahraničné vzťahy.

Zvyčajne sa podobné schôdzky začínajú krátkymi vyhláseniami pre médiá a potom pokračujú za zatvoreným dverami. Teraz však bola verejnosť svedkom tvrdej výmeny názorov, ktorá trvala niekoľko desiatok minút a svedčí o zásadných rozporoch panujúcich medzi Washingtonom a Pekingom.

Blinken pripomenul, že USA sa chcú rozprávať o hlbokých obavách z krokov Číny vrátane toho, čo sa deje v súvislosti so Sin-ťiangom, s Hongkongom, Taiwanom, kybernetickými útokmi proti Spojeným štátom a ekonomickým nátlakom na amerických spojencov.

"Všetky tieto činy ohrozujú poriadok založený na pravidlách, ktorý udržiava globálnu stabilitu,“ vyhlásil Blinken.

"Spojené štáty majú svoj štýl demokracie. A Čína má svoj štýl demokracie. Posúdenie toho, ako USA rozvinuli svoju demokraciu nie je len na obyvateľoch Ameriky, ale aj sveta. V prípade Číny sme po rokoch reforiem a otvárania pokročili v mnohých oblastiach,“ vyhlásil Jang. Podľa neho má aj mnoho ľudí v Spojených štátoch nízku dôveru v tamojšiu demokraciu.

Blinken na to reagoval, že Amerika si uvedomuje, že nie je dokonalá. Tieto výzvy však neignoruje a rieši ich otvorene, verejne a transparentne. "Nezametáme ich pod koberec. Niekedy je to bolestivé. Niekedy je to škaredé. Ale vždy z toho ako krajina vyjdeme silnejší, lepší a zjednotenejší,“ tvrdí Blinken.

Len deň pred stretnutím na Aljaške Amerika uvalila sankcie na 24 čínskych a hongkonských predstaviteľov, ktorí sa podľa ministerstva zahraničných vecí USA podieľajú na potláčaní demokratických práv v Hongkongu.

"Peking to očividne nahnevalo,“ uviedol pre Pravdu expert na medzinárodné vzťahy Alexander Dukalskis z University College v Dubline. "Je pozoruhodné, že americká strana sa do takej veľkej miery venovala otázke ľudských práv. Bola pripravená na absolútne očakávanú reakciu od čínskej delegácie, že USA majú vlastné problémy s ľudskými právami. Spojené štáty oveľa viac ako počas vlády Donalda Trumpa zdôraznili dôležitosť spojenectiev a partnerstiev, ktoré sú založené na vzájomných dohodách, nie na tom, že si ich Washington vyžaduje,“ skonštatoval Dukalskis.

Skúška vzťahov

"Vyzerá to tak, že vzťahy USA a Číny sú v najbližších rokoch predurčené na to, aby ich sprevádzala ostrá rétorika. Washington sa snaží obmedziť vplyv Pekingu v ázijsko-pacifickom regióne. Čína zasa čoraz výraznejšie vníma prítomnosť USA v tejto oblasti ako nelegitímnu,“ povedal pre Pravdu Rana Mitter, expert na Čínu z Oxfordskej univerzity.

Washington a Peking budú veľmi ťažko hľadať oblasti, ktoré ich spájajú. Podľa odborníčky na čínsku politiku Suzanne Scogginsovej z Clarkovej univerzity v Massachusetts sa však obe strany budú musieť pozrieť na problémy, ktoré ich tlačia.

"Musia riešiť, ako aspoň do istej miery obnoviť po štyroch búrlivých rokoch Trumpovej vlády rovnováhu v obchodných vzťahoch. Obe strany by si mali nastaviť správny tón. Je to dôležité najmä pre Čínu. Je totiž pravdepodobné, že líder Si Ťin-pching bude musieť komunikovať s viacerými americkými prezidentmi, keďže sa už na neho nevzťahuje časové obmedzenie vládnutia,“ skonštatovala Scogginsová.

"Trump sa zaujímal len o obchod a ekonomické záujmy USA. Nová americká vláda je ochotná obnoviť líderskú pozíciu USA. Blinken a Sullivan opakovane trvajú na podpore spojencov v prípade čínskeho ekonomického a vojenského tlaku a obáv z diania týkajúceho sa Sin-ťiangu, Hongkongu a Taiwanu,“ pripomenul pre Pravdu Marc Julienne z Centra pre ázijské štúdie vo Francúzskom inštitúte pre medzinárodné vzťahy.

Dukalskis však ešte nechce robiť zo schôdzky na Aljaške ďalekosiahle závery. "Videli sme jasné napätie. Ale iné vysvetlenie je, že obe strany len zopakovali, čo je dobre známe, takže to nebolo až také prekvapujúce,“ ozrejmil odborník.