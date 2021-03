Zakáže únia vývoz vakcíny?

Výrobcovia so sídlom v EÚ dodali od začiatku februára 41 miliónov dávok vakcíny do 33 krajín, čím sa únia stala jedným z najväčších exportérov očkovacích látok proti koronavírusu na svete. Tretinu dávok vyvezených z únie smerovala do Británie, opačným smerom neprišlo nič.

„Nemôžem vysvetliť európskym občanom, prečo vyvážame milióny dávok vakcín do krajín, ktoré samy vyrábajú vakcíny, a nič nám neposielajú,“ vyhlásila cez víkend predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. V rozhovore pre mediálnu skupinu Funk oznámila, že napriek predchádzajúcim prísľubom únia momentálne na tom nie je tak, že by mohla vakcíny darovať chudobnejším krajinám. Zároveň zdôraznila, že EÚ bude naďalej finančne podporovať program COVAX zameraný na distribúciu vakcín do chudobnejších krajín, do ktorého už investovala 2,2 miliardy eur.

Von der Leyenová súčasne pohrozila farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca zákazom vývozu jej vakcíny z eurobloku, ak nebude dodržiavať dohodnuté množstvo dodávok.

EÚ už koncom januára zaviedla špeciálne mechanizmy na kontrolu vývozu vakcín. Výrobcovia, ktorí sú zmluvne viazaní dodávaním očkovacej látky členským štátom, musia deklarovať, či majú v úmysle vyvážať dávky mimo únie.

Brusel s neskrývanou žiarlivosťou sleduje najmä Londýn, ktorého vakcinačná kampaň postupuje podstatne rýchlejším tempom. Britská vláda cez víkend hrdo ohlásila, že aspoň jednu dávku vakcíny dostala už polovica dospelej populácie. V európskej dvadsaťsedmičke, ktorá už pochovala vyše 550-tisíc nakazených koronavírusom, je pritom zaočkovaná menej ako desatina obyvateľstva.

Nervozita vrcholí a šéfka exekutívy EÚ na ňu reaguje tvrdým tlakom na britsko-švédsku spoločnosť AstraZeneca.

„Máme možnosť zakázať plánovaný vývoz. To je odkaz pre AstraZenecu: svoju zmluvu s Európou splníte skôr, ako začnete dodávať do iných krajín,“ pohrozila von der Leyenová s tým, že AstraZeneca dodala iba 30 percent z 90 miliónov dávok vakcíny, ktoré sľúbila v prvom štvrťroku.

V reakcii na tieto hrozby britský minister obrany Ben Wallace v nedeľu vyhlásil, že „svet sa pozerá“ na to, ako EÚ reaguje na nedostatok dodávok spoločnosti AstraZeneca. „Je to kontraproduktívne (zastaviť vývoz vakcín), pretože o výrobe vakcín vieme, že je vec spolupráce,“ konštatoval pre televíziu Sky News. „Podkopali by tak nielen šance svojich vlastných občanov na riadny očkovací program, ale aj v mnohých ďalších krajinách po celom svete, a poškodili dobré meno EÚ, ktoré by sa z krátkodobého hľadiska veľmi ťažko naprávalo," varoval partnerov z EÚ.

Brusel obviňuje Londýn, že v skutočnosti s embargom na vývoz začal on. Partneri spoza La Manche to rázne popreli s tým, že nejde o žiaden zákaz, ale o výsledok zložitých právnych dohôd s výrobcami.

Viacerí odborníci varujú, že zákaz vývozu vakcín nemusí priniesť únii pozitívny efekt. „Je to politicky úplne zlý nápad a Európa by z neho nemala žiaden materiálny zisk v podobe extra vakcín,“ povedal pre denník Financial Times bruselský ekonóm Jakob Kierkegaard z think-tanku GMF. Rovnako ako ďalší experti pritom poukázal na previazanosť globálneho zásobovania vakcínami, pre ktorú by zákaz exportu mohol skomplikovať boj proti pandémii. Únii by navyše mohli uškodiť odvetné kroky ďalších krajín.