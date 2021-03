Džihádisti a krajná pravica. Kto viac potrápi USA?

Útok na Kapitol

Mayorkas pokladá za väčší problém pre USA domácich radikálov, nie bojovníkov zo zahraničia. Uviedol to minulý týždeň vo vystúpení pred Výborom pre vnútornú bezpečnosť Snemovne reprezentantov. "Domáci extrémizmus predstavuje najsmrtonosnejšiu a pretrvávajúcu hrozbu súvisiacu s terorizmom. Útok na americký Kapitol zo 6. januára je jasným príkladom tohto ohrozenia,“ povedal v Kongrese Mayorkas.

Minister pripomenul rebéliu fanatických stúpencov bývalého republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Tí 6. januára zaútočili na Kongres, ktorý mal oficiálne odobriť výsledky súboja o Biely dom, na základe ktorých sa stal šéfom Oválnej pracovne demokrat Joe Biden. Radikáli zabili jedného policajta a desiatky ľudí utrpeli zranenia.

Federálny prokurátor Michael Sherwin pre televíziu CBS prezradil, že úrady majú v súvislosti s útokom rozbehnutých viac ako 400 kriminálnych prípadov.

"Desať percent z nich by som nazval komplexnejším vyšetrovaním sprisahania. Pri týchto prípadoch disponujeme dôkazmi z verejných zdrojov, že jednotlivci troch rôznych skupín milícií – Oath Keepers, Three Percenters, Proud Boys – mali plán,“ povedal Sherwin. Dodal, že pokračuje preverovanie toho, čo chceli radikáli dosiahnuť.

"Predpokladám, že udalosti zo 6. januára budú mať dlhotrvajúci vplyv na americkú politickú scénu a povedú k tomu, že federálne bezpečnostné zložky sa viac budú zaoberať najrôznejšími krajne pravicovými extrémistickými organizáciami. Nedá sa povedať, že doteraz by to vôbec nerobili. Ale nevenovali im takú pozornosť, akú by si zaslúžili,“ reagoval pre Pravdu expert na terorizmus Bart Schuurman z Inštitútu pre bezpečnosť a globálne vzťahy na univerzite v holandskom Leidene.

Podľa databázy výskumného centra Syracuse University v štáte New York, ktoré sleduje fungovanie vlády, sa od októbra 2019 do septembra 2020 federálne úrady zaoberali 183 prípadmi domáceho terorizmu a 21 prípadmi medzinárodného terorizmu.

Schuurman však pripomína, že krajne pravicový extrémizmus nie je novým fenoménom. "Už pred Trumpovou vládou boli títo radikáli zodpovední za veľký počet úspešných aj neúspešných teroristických útokov. Federálne úrady a ozbrojené sily sa však v prvom rade sústreďovali na riešenie hrozieb terorizmu v zahraničí. Myslím si, že Bidenov Biely dom bude mať širšiu perspektívu a zameria sa tiež na riziká krajne pravicových extrémistov pôsobiacich v policajných zložkách, tajných službách a vojenských organizáciách,“ predpovedá Schuurman.

Nekonečný príbeh?

Daveed Gartenstein-Ross, zakladateľ analyticko-konzultačnej firmy Valens Global a autor knihy Bin Ládinovo dedičstvo, sa domnieva, že Biden bude vnímať obe hrozby. Aj od radikálnych islamistov, ale aj od krajne pravicových extrémistov.

"S Bidenom sa bude Amerika naďalej snažiť potlačiť problém džihádistického terorizmu, ale bez toho, aby sa pokúšala povedať, čo by znamenala výhra nad ním, alebo ako by sa dala dosiahnuť. Nehovorím to ako kritiku. Skôr to odráža realitu, že jednoducho nie je ľahké definovať, ako by vyzeralo víťazstvo nad džihádistickými radikálmi,“ skonštatoval pre Pravdu Gartenstein-Ross. "Líbya a Sýria sú stále v stave chaosu. Pre pandémiu choroby COVID-19 sa na jadro teroristickej organizácie Islamský štát (IS) vytvára menší tlak a skupine sa podarilo uchytiť v rôznych častiach Afriky. A medzitým sa Al-Kajdá podarila reorganizácia. Príbeh džihádistického terorizmu sa zďaleka neskončil,“ varuje Daveed Gartenstein-Ross.