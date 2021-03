Experti EMA idú do Ruska, aby posúdili Sputnik. Podľa eurokomisára to nie je potrebné

Experti Európskej agentúry pre lieky (EMA) navštívia v apríli Rusko, kde budú posudzovať klinické testy tamojšej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V. Oznámil to v pondelok ruský minister zdravotníctva Michail Muraško, informovala agentúra AFP.

„Skupina odborníkov EMA príde 10. apríla, aby sa oboznámila a zhodnotila klinické testy, ktoré prebiehajú v našej krajine,“ povedal Muraško na stretnutí odvysielanom v televízii, ktorému predsedal ruský prezident Vladimir Putin.

Európska agentúra pre lieky (EMA) začala tento mesiac proces predbežného posudzovania očkovacej látky Sputnik V. Ide o kľúčový krok predtým, než by mohlo dôjsť k schváleniu tejto vakcíny na použitie v členských krajinách EÚ. Ak by sa tak stalo, išlo by o prvú očkovaciu látku vyvinutú mimo západných krajín, ktorá prešla prísnym posudzovacím procesom EMA.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton však ešte v nedeľu vyhlásil, že EÚ nepotrebuje ruskú vakcínu Sputnik V a postačia jej očkovacie látky vyvinuté západnými krajinami. „Vôbec nepotrebujeme Sputnik V,“ povedal Breton pre televíziu TF1.

EÚ je podľa jeho slov jednoznačne schopná aplikovať do konca júna 300 miliónov až 350 miliónov dávok a do 14. júla dosiahnuť imunitu na „celom kontinente“.

Výrobca ruskej vakcíny Sputnik V Bretona na Twitteri označil za „jasne zaujatého“. „Európania chcú ponuku bezpečných a účinných vakcín, ktoré vy zatiaľ nedokážete poskytnúť,“ napísal výrobca a pripomenul, že vakcínu Sputnik V už na použitie schválili v 54 krajinách.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton počas tlačovej konferencie v Bruseli v marci 2021 Autor: SITA/AP, John Thys

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok na porade o priebehu vakcinácie v Rusku odmietol kritiku na adresu vakcíny Sputnik V v zahraničí. Poznámky zaznievajúce v EÚ o tejto vakcíne označil Putin za „čudné“ a pripomenul: „Nikomu ju nevnucujeme“. Položil však otázku, čie záujmy bránia títo kritici – farmaceutických spoločností alebo občanov európskych krajín.

Ruský prezident sa v utorok 23. marca dá zaočkovať proti covidu. „Očkovanie je samozrejme dobrovoľnou voľbou každého človeka … Mimochodom, zajtra to plánujem urobiť aj ja sám,“ uviedol Putin vo vyhlásení odvysielanom viacerými ruskými televíziami. Putinov hovorca Dmitrij Peskov podľa agentúry TASS spresnil, že očkovanie hlavy štátu nebude „verejnou udalosťou“.

Na otázku, akým druhom vakcíny sa bude Putin očkovať, Peskov odpovedal, že pôjde o jeden z troch preparátov vyvinutých v Rusku – Sputnik V, EpiVacCorona alebo CoviVac (KoviVak). „Všetky sú spoľahlivé a dobré,“ uviedol Peskov. Samotný Putin na porade o vakcinácii v Rusku vyhlásil, že „ruské vakcíny sú absolútne bezpečné a spoľahlivé. Navyše, žiadne iné také zahraničné preparáty nevykazujú taký vysoký stupeň ochrany“.

Rusko registrovalo vakcínu Sputnik V už vlani v auguste, a to ešte pred spustením rozsiahlych klinických štúdií. Tento zrýchlený proces vyvolal obavy zo strany odborníkov.

Odborný medicínsky časopis The Lancet neskôr zverejnil štúdiu, podľa ktorej je táto očkovacia látka bezpečná a má viac než 90-percentnú účinnosť. Ruské úrady však zverejnili o vakcíne Sputnik V len veľmi málo informácií.