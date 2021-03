KĽDR testovala balistické rakety, prvýkrát za prezidentovania Bidena

Severná Kórea odpálila vo štvrtok skoro ráno miestneho času prinajmenšom dve neidentifikované strely do Japonského mora. Oznámil to Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády. Správu následne potvrdilo aj Japonsko.

JSC bezprostredne nezverejnil podrobnosti o počte či type striel, ktoré podľa jeho vyhlásenia momentálne analyzujú juhokórejské aj americké tajné služby. Soul zároveň v reakcii na odpal zvolal mimoriadne zasadnutie Národnej bezpečnostnej rady.

Japonský premiér Jošihide Suga medzičasom uviedol, že išlo o balistické rakety. Tokio podľa jeho slov takýto čin „dôrazne odsudzuje“, uvádza DPA. „Odpal (rakiet) ohrozuje mier a stabilitu našej krajiny i regiónu, pričom bol zjavným porušením rezolúcií Bezpečnostnej Rady OSN,“ povedal Suga novinárom.

Juhokórejská armáda informovala, že strely boli vypálené z provincie Južný Hamgjong. Podľa vyhlásenia japonského ministerstva obrany odpálila KLDR prvú z nich v stredu o 23.06 h SEČ a druhú krátko pred 23.30 h SEČ, uvádza DPA.

V prípade, že by naozaj išlo o balistické rakety, bola by to zo strany KĽDR ich prvá skúška od januárového nástupu nového amerického prezidenta Joea Bidena do úradu, analyzuje agentúra AFP. Testovanie balistických rakiet, ktoré môžu v závislosti od svojej konštrukcie niesť aj jadrové hlavice, zakazujú Severnej Kórei rezolúcie BR OSN.

Reakcia na cvičenie USA a Soulu

Ide už o druhý odpal striel z KĽDR v priebehu týždňa. Severná Kórea totiž ešte v nedeľu vypálila smerom k Číne dve rakety krátkeho doletu, pričom informácia o tomto odpale na verejnosť prenikla až v utorok. Podľa nemenovaného popredného predstaviteľa administratívy USA, ktorého cituje DPA, bol víkendový odpal súčasťou „bežných testov“ a nebol v rozpore s rezolúciami BR OSN.

K víkendovému odpalu došlo krátko po spoločných vojenských cvičeniach USA s Južnou Kóreou, a tiež po návšteve ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena a ministra obrany USA Lloyda Austina v regióne. Blinken a Austin minulý týždeň navštívili Japonsko aj Južnú Kóreu, pričom diskutovali o bezpečnostnej spolupráci v oblasti, ktorú ohrozuje najmä práve KĽDR.