Duda je debil, napísal. Hrozí mu väzenie

Hovorkyňa okresnej prokuratúry vo Varšave Aleksandra Skrzyniarzová pre agentúru PAP potvrdila, že Żulczyka vyšetrovatelia obvinili zo spáchania trestného činu verejnej urážky prezidenta republiky. Dopustiť sa ho mal vlani v novembri, keď na svojom profile na sociálnej sieti „použil výraz bežne považovaný za urážlivý“. Podozrivý podľa nej na výsluchu „podal vysvetlenie, k spáchaniu trestného činu sa nepriznal a naznačil, že jeho vyhlásenie bolo kritickým hodnotením krokov prezidenta. Podľa názoru prokuratúry je však výraz, ktorý podozrivý použil, urážlivý a ako vecná kritika v rámci ústavnej slobody prejavu neprijateľný,“ dodala hovorkyňa.

Tým výrazom, pre ktoré má spisovateľ opletačky so zákonom, je „debil“. Żulczyk ním počastoval prezidenta Andrzeja Dudu za čudný spôsob, akým na Twitteri zablahoželal čerstvo zvolenému šéfovi Bieleho domu Joeovi Bidenovi. Duda, ktorý mal blízke vzťahy s dosluhujúcim prezidentom USA Donaldom Trumpom, jeho premožiteľovi negratuloval k volebnému víťazstvu ako iní štátnici, ale iba k úspešnej kampani a naznačil, že ešte treba počkať na „nomináciu od zboru voliteľov“.

Żulczyk na Facebooku zareagoval zostra: „Biden vyhral voľby. Všetko, čo po dnešku nasleduje, je čistá formalita. Joe Biden je 46. prezidentom USA. Andrzej Duda je debil.“

Trestné stíhanie spisovateľa vyvolalo v Poľsku volanie po zrušení kontroverzného článku o urážke hlavy štátu z trestného zákonníka. Ľavicová opozícia už v Sejme podala príslušný návrh.

Za zmenu sa prihovára aj právny expert Piotr Kładoczny z Varšavskej univerzity, ktorý nevidí dôvod, prečo by sa s prezidentom malo v prípade urážky zaobchádzať inak ako s hociktorým iným občanom. V takýchto prípadoch by podľa neho stačila občianskoprávna zodpovednosť, kde by hlava štátu musela podať súkromnú žalobu. „Podobné je to v Nemecku, kde prezident musí súhlasiť s trestným stíhaním, čo doteraz nikdy nerobil,“ povedal Kładoczny pre denník Rzeczpospolita. Prezidentská kancelária tvrdí, že Duda v tomto prípade nevystupuje ako strana sporu. Podľa nej prezident Żulczyka osobne nepozná a nevie, kto na neho podal trestné oznámenie.

Mimochodom, Żulczykova kauza zďaleka nie je ojedinelá; vďaka slávnemu menu jej len médiá venujú viac pozornosti. Podľa spravodajského webu Onet sa v utorok pred sudcu postavili traja mladíci z mesta Sulmierzyce na západe Poľska, ktorí na súkromnom večierku vlani vykrikovali „Fuck Duda". Ich spolužiak ich nažaloval svojej matke – miestnej političke vládnej strany Právo a spravodlivosť a ona to nahlásila polícii. V stredu sa za vulgarizmy adresované prezidentovi počas demonštrácie začal súd s 20-ročným dievčaťom. V Lodži sa od vlaňajška ťahá opakovaný proces s dôchodcom, ktorý na pouličnom proteste niesol transparent s citátom niekdajšej hlavy štátu Lecha Wałęsu: „Za prezidenta máme blázna.“

Trestné stíhanie známeho spisovateľa za to, že prezidenta označil za debila, je na internete vychytenou témou diskusií. Ironickú poznámku si neodpustil ani popredný publicista Tomasz Lis. „Ešte dobre, že Żulczyka neobvinili z vyzradenia štátneho tajomstva,“ zažartoval na twitteri.