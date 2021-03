Tornáda si v USA vyžiadali päť obetí

V štáte Alabama boli zničené desiatky najmä mobilných domov a viac 36 000 domácností zostalo bez elektriny. Najmenej päť ľudí zomrelo v alabamskom okrese Calhoun, z toho traja ľudia boli z jednej rodiny.

„Tornádový bezpečnostný plán pre každého. Schovajte sa do pivníc, bežte do stredu budov. Nečakajte do poslednej minúty!“ varovala vopred na twitteri meteorologická služba mesta Birmingham.

Sústrasť rodinám obetí tornád v Alabame vyjadrila aj americká prvá dáma Jill Bidenová, ktorá mala dnes oblasť navštíviť. Cestu do miest Birmingham a Jasper ale Bidenová kvôli zlému počasiu zrušila.

Guvernérka Alabamy Kay Iveyová vyzvala obyvateľov, aby pozorne sledovali hlásenia meteorologických služieb. Vo štvrtok v niektorých okresoch uzavreli školy a niekde zrušili ten deň očkovanie proti Covidu-19, aby ľudia mohli zostať doma.

Päť desiatok tornád postihlo štáty Alabama a Mississippi už minulý týždeň, neboli ale tak silné, ako meteorológovia očakávali.