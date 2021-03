Kedy vytiahnu kosť z hrdla Suezu?

Po pandémii koronavírusu postihla globálnu prepravu tovaru ďalšia tvrdá rana. V úzkom hrdle námornej dopravy medzi Európou a Áziou uviazla vskutku veľká kosť. Kontajnerová loď Ever Given spoločnosti Evergreen, dlhšia než je výška stodvapodlažného mrakodrapu Empire State Building, s hmotnosťou ako takmer osemsto Airbusov a palubou s plochou štyroch futbalových ihrísk, od utorka blokuje plavbu Suezským prieplavom.

Štyristo metrov dlhá a 59 metrov široká Ever Given sa vzpriečila na mieste, kde má kanál od jedného brehu k druhému iba 275 metrov. Zložitá operácia na jej vyslobodenie sa už začala. Japonský majiteľ lode aj egyptský prezident odhadli, že kľúčová dopravná tepna, ktorou sa v normálnej situácii zvykne denne zo Stredozemného do Červeného mora a opačne premiestniť vyše pol stovky plavidiel, by mohla byť opäť voľná už počas tohto víkendu. Zaručiť to však nevedia.

Experti sú skôr skeptickí. A kapitáni viacerých z vyše 250 lodí, ktoré uviazli v zápche, si už zrátali, že sa im časovo viac oplatí dať si spiatočku a oboplávať Afriku, než čakať, kým sa po odblokovaní prieplavu dostanú na rad.

Dlhotrvajúca zápcha?

"Nikdy predtým sme nič podobné nevideli,“ priznal Randžith Radža, analytik v oblasti lodnej dopravy. "Táto zápcha bude pravdepodobne trvať niekoľko dní alebo týždňov, kým sa vyrieši. A bude mať lavínový efekt na ďalšie na ďalšie konvoje lodí,“ citovala ho agentúra AFP.

Suezským prieplavom sa pri riadnej prevádzke denne prepraví tovar za zhruba 8 miliárd eur. Touto dopravnou tepnou dlhou 193 kilometrov preteká asi dvanásť percent všetkého globálneho obchodu. V piatok už mal štvordňový výpadok, čo sa znova prejavilo rastom cien ropy na svetových trhoch. Zatiaľ to však nie je žiadna tragédia, myslí si Rockford Weitz, expert na námornú dopravu z Tuftsovej univerzity v Massachusetts.

"Náklady a dosah blokády boli doteraz relatívne malé,“ povedal pre Pravdu Weitz. "Ak ale zostane Suezský prieplav zablokovaný týždeň alebo dlhšie, potom sa v dodávateľských reťazcoch stretneme s veľkými vlnovými efektmi – najmä v európskych rafinériách, ktoré závisia od predvídateľného množstva ropy prúdiacej v tankeroch cez Suezský prieplav,“ upozorňuje profesor Weitz. Kontajnerové zásielky medzi tichomorskou Áziou a severným Atlantikom, ako aj zásielky obilia a dobytka z Austrálie a Nového Zélandu do severného Atlantiku sa podľa neho môžu začať odkláňať okolo Mysu dobrej nádeje, čím sa zvýši doba prepravy i náklady.

Za najlepší možný scenár odborník z Tuftsovej univerzity považuje ten, že sa Ever Given podarí vyslobodiť v nedeľu alebo v pondelok, keď príliv zvýši hladinu vody v Suezskom prieplave. "Najhorší scenár by mohol zahŕňať niekoľko týždňov trvajúcu blokádu obchodu cez Suezský prieplav. To by spôsobilo, že by prepravné spoločnosti začali používať dlhšiu a drahšiu alternatívnu trasu okolo Mysu dobrej nádeje,“ upozornil.

Skratka a obchádzka

Trasa okolo Mysu dobrej nádeje medzi Indickým oceánom severným Atlantikom je oproti skratke cez Suezský prieplav približne o 3 000 námorných míľ, čiže o takmer 5600 kilometrov, dlhšia.

"Ropné tankery s nákladom sa plavia zvyčajne rýchlosťou 10 až 15 námorných míľ za hodinu, zatiaľ čo rýchlejšie nákladné lode sú schopné účinnej prevádzky od 20 do 25 námorných míľ za hodinu. Tento rozdiel v rýchlosti plavidla znamená, že obchádzka 3 000 námorných míľ zvyšuje u ropných tankerov potrebný čas o 200 až 300 hodín a pri kontajnerových lodiach o 120 až 150 hodín. Dlhšie cesty znamenajú dlhší prenájom lodí a vyššie náklady na palivo. Tieto straty nedokáže kompenzovať ani to, že pri obchádzke sa prepravcovia vyhnú poplatkom za prepravu Suezským prieplavom,“ dodáva Weitz.

Spoločnosť Evergreen Marine, ktorá loď Ever Given prevádzkuje, tvrdí, že obrie plavidlo plne naložené kontajnermi vychýlil z kurz silný vietor, keď vošlo z Červeného mora do Suezského prieplavu. Egyptskí meteorológovia potvrdili, že oblasť v utorok zasiahla púštna búrka a silný vietor, ktorý v nárazoch dosahoval rýchlosť 50 kilometrov za hodinu.