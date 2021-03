Mjanmarská junta sa rozhodla. Pri moci ju má udržať vraždenie

Sobotný masaker

Ozbrojené sily zorganizovali v Mjanmarsku začiatkom februára puč. Za mrežami sa ocitla aj líderka krajiny a nositeľka Nobelovej ceny za mier Aun Schan Su Ťij. Hoci junta používa vzletné frázy o ochrane demokracie, pre odporcov má už len jednu odpoveď. Zabíjanie. Deti, ženy, muži. Sobotný masaker si podľa miestnych zdrojov vyžiadal viac ako 114 obetí. Od začiatku protestov zomrelo minimálne 423 ľudí. Uviedla to mjanmarská Asociácia pre pomoc politickým väzňom.

Protesty sa konali v asi 44 mestách krajiny. Sociálnymi sieťami sa šíria videá a fotografie zabitých a zranených Mjanmarčanov. Hoci nie vždy sa dajú overiť, aj OSN hovorí o rozsiahlom vraždení protestujúcich. Napriek tomu vyšli demonštranti do ulíc aj dnes.

"Obyvatelia Mjanmarska potrebujú podporu sveta. Úprimne povedané, slová o odsúdení či obavách sú pre nich prázdne, kým ich junta masovo zabíja,“ citovala televízia CNN Toma Andrewsa, osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva v Mjanmarsku.

Európska únia či USA už zaviedli viaceré sankcie proti predstaviteľom junty. No zatiaľ je reakcia medzinárodného spoločenstva na dianie v Mjanmarsku viac rétorická. Režim sa pritom ani netají, že proti demonštrantom je ochotný použiť silu. Krviprelievanie v sobotu pripadlo na armádny sviatok. Junta predtým prostredníctvom štátnych médií vyhlásila, že protestujúcich bude strieľať do hlavy.

"Tento 76. deň mjanmarských ozbrojených síl bude zaznamenaný ako deň hrôzy a hanby. Zabíjanie neozbrojených civilistov vrátane detí je neospravedlniteľné. EÚ podporuje ľudí v Mjanmarsku a vyzýva na okamžité ukončenie násilia a obnovenie demokracie,“ uviedla na sociálnej sieti Twitter delegácia EÚ v krajine.

Vraždenie v spoločnom vyhlásení odsúdili ministri obrany Austrálie, Británie, Dánska, Grécka, Holandska, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Nemecka, Nového Zélandu, USA a Talianska.

Na druhej strane si deň mjanmarských ozbrojených síl priamo v krajine pripomenul námestník ruského ministerstva obrany Alexander Fomin a osláv sa podľa denníka Guardian zúčastnili aj predstavitelia Bangladéša, Číny, Indie, Laosu, Pakistanu, Thajska a Vietnamu. Je pravdepodobné, že junta sa vzhľadom na vzťahy s Pekingom a Moskvou nemusí obávať spoločného medzinárodného tlaku a sankcií. Bude preto pokračovať v potláčaní protestov.

Zahodili okolky

"Mjanmarské ozbrojené sily zas a znovu ukazujú, že sa v prvom rade za každú cenu snažia udržať vnútornú jednotu. V ich očiach sú protestujúci nebezpeční separatisti, ktorých je potrebné potlačiť aj silou, keď je to nevyhnutné,“ reagoval pre Pravdu Hunter Marston, expert na Mjanmarsko z Austrálskej národnej univerzity. "Najkrvavejšie násilie proti demonštrantom prišlo niekoľko dní po tom, čo Spojené štáty oznámili rozšírenie ekonomických sankcií proti vojenským obchodným konglomerátom a EÚ zaviedla cielené opatrenia proti armáde. Je možné, že ozbrojené sily to vnímajú, že sa to aj tak nedá napraviť a zahodili všetky okolky. Vo všeobecnosť sa však dá povedať, že generáli sa v skutočnosti len naoko zaujímajú o medzinárodné reakcie. To, že sa viac zamerali na použitie sily, je priama reakcie na domáce dianie,“ povedal Marston.