Kontajnerovú loď uviaznutú v Suezskom prieplave sa podarilo vyslobodiť

Obrovskú kontajnerovú loď Ever Given, ktorá od utorka blokovala Suezský prieplav, sa v pondelok ráno podarilo opäť dostať do plavbyschopného stavu. Oznámila to na Twitteri spoločnosť Inchcape Shipping s tým, že momentálne prebiehajú práce na jej zabezpečení a informácie o ďalších krokoch budú poskytnuté neskôr.