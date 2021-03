Český miliardár a vlastník Markízy Kellner zahynul na Aljaške

Podľa aljašskej polície je medzi obeťami leteckého nešťastia 56-ročný muž menom Petr Kellner z Českej republiky. Medzi mŕtvymi je podľa polície aj ďalší muž z Čiech, päťdesiatročný Benjamin Larochaix. Pri páde zahynuli aj ďalší traja ľudia.

Kellner v minulom roku prevzal spoločnosť CME, ktorá na Slovensku vlastní televíziu Markíza.

Kellner bol fanúšikom tzv. heli lyžovania (heliskiing), keď namiesto upravovaných zjazdoviek s vlekmi lyžiari využijú dopravu vrtuľníkom a dostanú sa na miesta, kde by sa bežní ľudia nedostali. Je to extrémny šport, pri ktorom je len malý priestor pre chyby. V posledných rokoch sa stal magnetom pre všetkých, ktorí hľadajú nový spôsob vzrušenia. Vrtuľníky lyžiarov dopravujú do odľahlých častí hôr na neporušený sneh.

Medzi piatimi cestujúcimi podľa agentúry AP boli traja hostia a dvaja sprievodcovia z horskej chaty Tordrillo, kde sa tejto forme lyžovania venujú. Je to prvá takáto tragická nehoda počas 17 rokov fungovania, hovorí sa vo vyhlásení spoločnosti, ktorá chatu prevádzkuje a poskytuje služby heli lyžovania. Chata sa nachádza približne 97 kilometrov severozápadne od Anchorage pri jazere Judd. Kellner a Larochaix v nej boli častými hosťami. Chata ponúka týždenné pobyty za 15 000 dolárov plus služby vrtuľníka.

Podľa informácií amerického denníka The New York Times sa vrtuľník vezúci skupinu lyžiarov zrútil v blízkosti ľadovca Knik na Aljaške. Príčina pádu stroja Airbus AS350B3 patriaceho spoločnosti Soloy Helicopters z aljašského mesta Wasilla sa stále vyšetruje.

O možnom páde stroja sa aljašští štátnej policajti dozvedeli v sobotu o 22:00 miestneho času, keď vrtuľník nedorazil na miesto pristátia a svedkovia videli trosky v oblasti ľadovca Knik. Na mieste potom našli päť obetí a jediného človeka, ktorý prežil a je síce vo vážnom, ale stabilizovanom stave v nemocnici. Medzi obeťami sú okrem Kellnera a Larochaixa tiež dvaja z miestnych sprievodcov a pilot vrtuľníka.