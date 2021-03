Pripisujú mu stovky úmrtí. Súd za liek pre diabetikov uložil pokutu 2,7 milióna eur

Firmu odsúdili za neúmyselné zabitie, neúmyselné zranenie a podvod s priťažujúcimi okolnosťami, pričom dostala pokutu 2,7 milióna eur a ďalšie stovky miliónov musí vyplatiť ako odškodné, ktoré si rozdelia žalobcovia. Len odškodné za podvod pritom dosahuje takmer 159 miliónov eur.

Súd tiež vymeral podmienečný štvorročný trest a pokuty jedinému preživšiemu vysokopostavenému predstaviteľovi Servieru Jean-Philippeovi Setaovi, ktorý čelil obvineniam z účasti. V začiatkoch súdneho konania bol obvinený aj zakladateľ a výkonný riaditeľ firmy Jacques Servier, no ten v roku 2014 zomrel.

Firma tiež čelila obvineniu z podvodu. Toho ju však súd zbavil.

Rozhodnutie súdu uzavrelo súdny maratón so Servierom, ktorý zahŕňal viac ako 6 500 žalobcov a takmer 400 právnikov. Masívny proces trval desať mesiacov naprieč rokmi 2019 a 2020. Parížskemu súdu trvalo prečítať celý verdikt takmer tri hodiny.

Uprednostnili zisk pred zdravím

Prípad sa týka lieku Mediator pre diabetikov. Liek bol na trhu 33 rokov, do roku 2009, a za ten čas ho podľa štúdie z roku 2010 podozrievajú z viac ako 2 000 úmrtí. Lekári ho spájajú so srdcovými a pľúcnymi ochoreniami. Niektorí ľudia, ktorí brali liek na potláčanie chuti do jedla a prežili, utrpeli vážne zdravotné komplikácie, pričom museli podstúpiť transplantácie srdca či ďalšie zákroky. Jeden lekár na problémy upozornil už v roku 1998, no ako vypovedal, šikanovali ho, aby svoje vyjadrenia stiahol.

Po tom, ako sa lekárske orgány vo Švajčiarsku, Španielsku a Taliansku začali firmy pýtať na vedľajšie účinky lieku, Servier v rokoch 1997 – 2004 stiahol liek z tamojších trhov. Stiahnutie z hlavného, francúzskeho, trhu prišlo až v roku 2009 po nezávislom vyšetrovaní ďalšej znepokojenej lekárky.

Servier obvinili z toho, že uprednostňoval zisky pred osohom pre pacientov tým, že umožňoval široké a nezodpovedné predpisovanie lieku na chudnutie. Spoločnosť argumentovala, že o nebezpečenstve, ktoré liek predstavoval, nevedela.