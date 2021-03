Ekonóm: O nástupníctvo po Kellnerovi bude boj

O Petrovi Kellnerovi ste povedali, že bol jedinečnou osobnosťou, ktorá ukázala, až aj Čech sa môže vyšvihnúť medzi najbohatších ľudí planéty a riadiť globálny biznis. Ako sa mu to podarilo?

Určite mal šťastie, že zažil kupónovú privatizáciu, na ktorej rýchlo zarobil. Po nežnej revolúcii sa dokázal rýchlo zorientovať. Prvý kapitál, ktorý získal, dokázal veľmi úspešne rozmnožiť. Petr Kellner bol veľmi pracovitý a mimoriadne cieľavedomý človek, ktorý chcel niečo dokázať. Úspechu šiel oproti a Česko mu bolo postupne malé, takže biznis rozvíjal na východe aj na západe. Hoci sa stal suverénne najbohatším Čechom, stále mal ďalšie projekty. Podnikateľsky sa posilnil nákupom televízie Nova a skupiny CME a ďalej budoval svoje impérium. Jeho smrť prišla náhle. Je to veľký zásah do rozpracovaných projektov. Nie je to ako napríklad v prípade firmy Apple a jeho zakladateľka Steva Jobsa. O jeho problémoch sa vedelo a spoločnosť sa na jeho smrť mohla pripraviť.

Mal nejaké podnikateľské slabiny?

Samozrejme, objavili sa pochybnosti, ako sa Kellner v 90. rokoch dostal k majetku. Vedie sa tiež debata o jeho väzbách na politikov. Ale na rozdiel od Andreja Babiša by som ho neoznačil za kontroverzného miliardára. Od médií si udržiaval odstup, bolo o ňom málo informácií.

Dá sa povedať, že mal politické plány?

Kellner dával málo rozhovorov. Nedávna výročná správa jeho skupiny PPF však vzbudila pozornosť. Naznačoval v nej, že podľa neho procesy, ktoré sa odohrávajú v spoločnosti, nejdú vždy správnym smerom. Kellner sa prihlásil k trhovému hospodárstvu. To by malo veci riešiť, nie štátny dirigizmus. Čo sa teda týka ekonomických postov, bol to skôr liberál, pravicovo zmýšľajú podnikateľ. Ale Kellner politiku priamo nekomentoval.

Čo sa bude teraz diať s Kellnerovými podnikateľskými projektmi?

V skupine PPF sú ľudia s rôznymi záujmami. Určite sa vnútri rozbehne boj o následníctvo a manažéri budú hrať vlastné hry a snažiť sa presadiť možno aj na úkor celku. Kellner svoj biznis vybudoval. On mal autoritu povedať, čo sa robiť bude a čo nie. PPF bude taký človek chýbať. Podľa mňa nie je možné, že by sa niekoho podobného podarilo vygenerovať z vnútorných štruktúr. Nikto nebude mať Kellnerovu autoritu. Aj pre rodinu zosnulého bude veľmi zložité spravovať nadobudnutý majetok. Existuje tu istá väzba na iného českého miliardára Daniela Křetínského (žije s Kellnerovou dcérou Annou, pozn. red.). Uvidíme, či to bude mať nejaký vplyv na situáciu. V každom prípade je to ťažká chvíľa pre rodinu a skupinu PPF.