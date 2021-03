S vlajkou Islamského štátu obsadili mesto. Čo sa deje v Mozambiku?

Zásah zvonku?

Bezpečnostná situácia sa na severe Mozambiku v provincii Cabo Delgado zhoršuje od roku 2017. Miestna islamistická rebélia prerastá do regionálneho afrického problému, dokonca do globálneho, keď džihádisti nadviazali kontakty s IS. Vláde v Mapute už vo výcviku bezpečnostných síl pomáhajú Američania a pridajú sa Portugalci. Oznámil to Lisabon. Mozambik je bývalou portugalskou kolóniou.

"Pripravujeme tím asi 60 vojakov. Vyšleme ho v nasledujúcich týždňoch. Bude podporovať mozambickú armádu pri výcviku špeciálnych jednotiek,“ uviedol pre televíziu RTP portugalský minister zahraničných vecí Augusto Santos Silva.

Lisabon by však privítal širšie zapojenie Európskej únie, čo si, samozrejme, bude vyžadovať debatu medzi členskými štátmi vrátane Slovenska. Pre Pravdu to potvrdilo portugalské ministerstvo obrany. Krajina práve predsedá Rade EÚ.

"Po liste, ktorý mozambická vláda poslala Vysokému predstaviteľovi únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, sa Portugalsko aktívne snaží identifikovať potreby Mozambiku a presadiť podporu EÚ pre tento štát. Obdobie predsedníctva bude mimoriadne dôležité a chceme ho využiť, aby sme v úzkej spolupráci s mozambickými predstaviteľmi pomohli definovať rozsah pomoci, ktorú môže EÚ poskytnúť,“ uviedol portugalský rezort obrany.

Podporu zvonku, prípadne aj vojenskú, nakoniec vláda v Mapute môže privítať, hoci sa k nej dlho stavala odmietavo. Experti však pripomínajú, že zahraničná misia nebude automatickým riešením problémov Mozambiku. "Krajina si sama s terorizmom, ktorý má medzinárodný charakter, nepodarí. No nie je možné, aby proti tomuto typu rebélie fungoval len vojenský prístup. Môže skôr prispieť k nespokojnosti miestneho obyvateľstva,“ povedal pre Pravdu William Els z Inštitútu pre bezpečnostné štúdie v juhoafrickej Pretórii.

Panuje takmer všeobecná zhoda, že jedným z dôvodov, pre ktorý sú islamisti schopní verbovať nových prívržencov, je zlá sociálna a ekonomická situácia na severe Mozambiku.

"Miestnych radikálov podporujú aj bojovníci zo zahraničia, niektorých sa podarilo zachytiť v susednej Tanzánii. V porovnaní s minulosťou sú ich útoky sofistikovanejšie, čo by mohol byť dôkaz, že majú pomoc od IS. Pamätajme však na to, že Islamský štát rebéliu v Mozambiku nevytvoril. Zrodila sa z miestnych problémov,“ pripomenula pre Pravdu Emilia Columbová, bývalá analytička CIA pre Afriku a Latinskú Ameriku, ktorá teraz pôsobí v americkom Centre pre strategické a bezpečnostné štúdie.

Nerátame mŕtvych

Vláda v Mapute by chcela využiť náleziská zemného plynu v oblasti na hospodársky rozvoj. No miestni ľudia často nedôverujú tomu, že z týchto plánov niečo získajú pre seba. A po útoku na Palmu je tiež veľmi otázne, čo bude ďalej. Francúzska energetická firma Total má v blízkosti mesta projekt na prípravu ťažby zemného plynu. Už v januári však musela z neho evakuovať pracovníkov a terajší útok prevádzku zastavil takmer úplne.

O bezpečnosť sa v regióne stará spoločnosť Dyck Advisory Group, ktorá však priznala, že jej ľudia na teroristov nestačili a nedostali ani podporu armády.

"Bol to koordinovaný a dobre naplánovaný útok. Na uliciach ležia mŕtve telá, niektoré sú bez hlavy. Momentálne však nerátame mŕtvych, snažíme sa pomôcť živým,“ opísal pre juhoafrickú televíznu a rozhlasovú spoločnosť SABC situáciu v Palme šéf bezpečnostnej firmy Lionel Dyck.