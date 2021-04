Český snowboardista, ktorý prežil pád vrtuľníku s Kellnerom, je na tom lepšie

Pri havárii prišlo o život päť ľudí, vrátane najbohatšieho Čecha Petra Kellnera. Nehodu prežil iba bývalý profesionálny snowboardista David Horváth, ktorý skončil vo vážnom stave v nemocnici v Anchorage.

Miestni lekári podľa portálu teraz označili stav 48-ročného snowboardistu za dobrý, čo znamená, že je pri vedomí a zotavuje sa. Federálni vyšetrovatelia dopravných nehôd dúfajú, že budú môcť s Horváthom hovoriť o tom, čo sa stalo a či pred zrážkou nezazneli nejaké varovania.

Podľa Clinta Johnsona z amerického Národného úradu pre bezpečnosť v doprave (NTSB) vo štvrtok popoludní nebola ešte žiadosť o rozhovor s pacientom akceptovaná. Johnson označil rozhovor s jediným, kto prežil haváriu, v tejto fáze vyšetrovania za „životne dôležitý“.

VIDEO: Miesto, kde zahynul Petr Kellner, český miliardár a vlastník Markízy.

Helikoptéra Airbus AS350B3 so šiestimi ľuďmi na palube havarovala v oblasti ľadovca Knik v sobotu večer. Podľa všetkého narazila do svahu tesne pod hrebeňom, potom sa po zráze zrútila asi o 250 metrov nižšie. Vrak stále zostáva na mieste nešťastia, snahy o jeho vyzdvihnutie komplikujú nepriaznivé poveternostné podmienky a náročný terén. Vyzdvihnutie vraku a jeho odovzdanie do rúk vyšetrovateľov môže umožniť preskúmanie záznamových zariadení vrtuľníka, ktoré môžu poodhaliť odpovede na nezodpovedané otázky okolo okolností havárie. Johnson dúfa, že sa tak stane do konca týždňa.

Tím NTSB sa okrem iného snaží zistiť, prečo boli záchranári upozornení na nezvestný stroj až dve hodiny potom, keď vrtuľník Soloy Helicopters prestal vysielať satelitný trasovací signál. Tiež zisťujú, za akého počasia sa nehoda stala, aké skúsenosti mal pilot a v akom stave bol vrtuľník. Tím by mali budúci týždeň posilniť ďalší vyšetrovatelia.

Okrem 56-ročného Kellnera prišli pri havárii o život tiež tréner snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dvaja horskí vodcovia: Gregory Harms a Sean McManamy.