Káhira pre uviaznutú loď v Sueze očakáva miliardové odškodné

Loď Ever Given kotviaca vo Veľkom horkom jazere

Loď Ever Given kotviaca vo Veľkom horkom jazere Autor: SITA/AP

Ako Rabei uviedol pre egyptskú televíziu, výška odškodného zohľadňuje záchrannú operáciu, náklady vyplývajúce zo zastavenej dopravy a straty, ktoré kanálu vznikli počas takmer týždeň trvajúcej blokády. Bližšie nešpecifikoval, kto bude zodpovedný za vyplatenie odškodného. Dodal však, že v minulosti mali predstavitelia kanála a majitelia lodí dobré vzťahy.

Kolosálna kontajnerová loď Ever Given minulý týždeň na šesť dní zablokovala Suezský prieplav a ochromila dôležitú tepnu svetového obchodu. Momentálne kotví vo Veľkom horkom jazere, širokej vodnej ploche na polceste medzi severným a južným koncom kanála.

Štyristo metrov dlhá a 200-tisíc ton ťažká loď sa minulý týždeň v utorok vzpriečila v prieplave a zasekla sa na brehu. Jej uvoľnenie okrem iného zahŕňalo flotilu silných remorkérov a bagrovacích plavidiel, ktoré odbagrovali 30-tisíc kubických metrov bahna a piesku. Uvoľnili ju v pondelok popoludní.

Cez Suezský prieplav prechádza zhruba 12 % svetového obchodu. Podľa dát časopisu Lloyd's List, ktorý sa venuje nákladnej preprave, blokáda prieplavu denne bránila preprave tovaru v hodnote viac ako 9 miliárd dolárov.

VIDEO: Loď Ever Given po uvoľnení vyrazila do prieplavu