Do Srbska za očkovaním zadarmo prúdia stovky cudzincov

Elma nasadla so svojou matkou a bratom do auta, akonáhle sa dozvedela, že Srbsko ponúka zadarmo cudzincom covidové vakcíny. Cesta za očkovaním jej z rodnej Bosny zabrala päť hodín. Keď v piatok prišla na miesto, zistila, že je jednou zo stoviek ľudí prichádzajúcich sa do Srbska z Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Albánska a Severného Macedónska, ktorí sa rovnako ako ona dopočuli, že Belehrad má vakcín na rozdávanie.