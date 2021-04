Pri Kapitole nabehlo auto do policajtov, podozrivý je v nemocnici

Americkí policajti stoja neďaleko automobilu, ktorý narazil do bariéry pred sídlom vlády USA v Capitol Hill vo Washingtone.

Do bezpečnostných barikád pri sídle amerického Kongresu nabehlo auto a zranilo dvoch policajtov. Vodiča polícia postrelila, keď z auta vystúpil s nožom v ruke, informovali zahraničné médiá s odvolaním sa na políciu, ktorá zabezpečuje ochranu Kapitolu (USCP). Obaja policajti sú teraz v nemocnici rovnako ako podozrivý, ktorý je v kritickom stave.

Incident sa stal necelých 100 metrov pred vchodom do severnej časti budovy, kde sídli Senát. Auto podľa agentúry AP nabehlo do kontrolného stanovišťa, kadiaľ obvykle do areálu vchádzajú zákonodarcovia a ďalší zamestnanci. Kongres dnes nejde.

Svedkovia na mieste agentúre Reuters povedali, že polícia uzavrela niekoľko priľahlých ulíc a že sa pred budovou Kongresu pohybuje zvýšený počet príslušníkov bezpečnostných zložiek.

Televízia CNN s odvolaním sa na zdroje z polície a z Kongresu uviedla, že podozrivý po náraze do barikády vystúpil z auta s nožom v ruke, načo ho policajti postrelili. V kritickom stave bol potom prevezený do nemocnice, podľa USCP dýchal a bol pri vedomí.

Prezident Joe Biden v čase incidentu už nebol v neďalekom Bielom dome, ale na ceste do svojho víkendového sídla v Camp Davide.

V okolí Kapitolu panujú zvýšené bezpečnostné opatrenia od 6. januára, kedy do neho vtrhli podporovatelia vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa v snahe prerušiť formálne potvrdenie víťazstva kandidáta Demokratickej strany Joea Bidena v novembrových prezidentských voľbách. Po necelých dvoch mesiacoch sa však ochranné opatrenia začala uvoľňovať, demontovaný bol napríklad plot okolo budovy Kongresu.