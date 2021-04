AstraZeneca: prínos preváži riziká zo zrazenín

Šéf vakcinačnej stratégie Európskej liekovej agentúry (EMA) pripustil spojitosť medzi vakcínou od firmy AstraZeneca a prípadmi trombózy. Marco Cavaleri, ktorý v EMA vedie tím pracujúci na schvaľovaní vakcín, to v utorok povedal talianskemu denníku Il Messaggero. Pomer rizika a prínosu vakcíny je ale podľa neho stále v prospech očkovacej látky. EMA oficiálne stanovisko vydá v najbližších dňoch.

„Je stále ťažšie tvrdiť, že neexistuje žiadna súvislosť medzi vakcínou AstraZenecy a veľmi zriedkavými prípadmi nezvyčajných krvných zrazenín," vyhlásil Cavaleri. „Podľa môjho názoru môžeme teraz povedať, že je jasné, že tam spojitosť s vakcínou je. Čo presne túto reakciu spôsobuje, ale zatiaľ nevieme,“ dodal.

Cavaleri hovoril o vyšetrovaní prípadov trombóz, ktoré sa vyskytli u ľudí pod 55 rokov, najmä u žien. Hodnotenie a vyšetrovanie prípadov je podľa neho stále „ďaleko od dokončenia“ a tento týždeň EMA poskytne len „predbežné vyjadrenie“. Nebude však zatiaľ zrejme schopná spresniť vekové kategórie, v ktorých sa očkovanie neodporúča, ako to už urobili niektoré krajiny. Riziká vakcíny AstraZeneca teraz skúma výbor EMA, zatiaľ však nevyvodil závery. Výsledky revízie by sa verejnosť mala dozvedieť ihneď, ako bude posudok hotový, sľúbila v utorok v Amsterdame hovorkyňa agentúry, podľa ktorej tlačovú konferenciu možno očakávať v stredu alebo vo štvrtok.

Vakcínu, ktorú vyvinula švédsko-britská firma AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, schválila na núdzové použitie na očkovanie proti COVID-19 Európska komisia na základe odporúčania EMA koncom januára.

V polovici marca zhruba polovica krajín EÚ pozastavila očkovanie touto vakcínou (alebo jednou z jej šarží) pre podozrivé ojedinelé úmrtia po očkovaní na následky krvných zrazenín. Väčšina krajín očkovanie opäť obnovila po tom, čo 18. marca EMA uviedla, že vakcína firmy AstraZeneca je bezpečná a jej používanie nezvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín. Niektoré krajiny ale nakoniec obmedzili očkovanie touto látkou pre niektoré vekové kategórie, napríklad Holandsko a Nemecko ju používajú len pre osoby staršie ako 60 rokov.

Očkujú aj chronických pacientov

Vakcínou AstraZeneca sa očkuje aj na Slovensku, ktoré používanie tohto lieku nepozastavilo ani neobmedzilo. Bratislavský samosprávny kraj ňou očkuje aj chronických pacientov. Medzi nimi sú aj pacienti, ktorí mali v minulosti problémy so krvnými zrazeninami. Týchto pacientov pomáhala vyberať aj hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre hematológiu Angelika Bátorová, podľa ktorej je predčasné hovoriť o možnej súvislosti medzi vakcínou a zrazeninami.

„Analyzovali sme 2 500 nežiaducich účinkov z milióna podaných vakcín. To je zanedbateľné množstvo, no rozumiem tomu, ak sa nešťastie prihodí niekoho blízkemu, tak to nemôže brať ako zanedbateľný prípad," mieni Bátorová.

Bátorová tvrdí, že sa nedajú vyčleniť skupiny ľudí, ktorí môžu byť a ktorí nemôžu byť očkovaní jednou z látok. Nedá sa takto postupovať ani u žien, ktoré užívajú antikoncepciu. Príčiny trombózy sú podľa nej rôznorodé a hoci je zrážanie krvi spojené s imunitou, tvrdí, že prepojenie s vakcínou je nezvyčajné spojenie.

„Nedá sa ani očakávať, žeby po očkovaní vznikla trombóza. Príčiny zrážania krvi ovláda medicína pomerne dobre a imunitná reakcia na vakcínu sama osebe nie je príčinou vzniku zrazenín," vysvetľuje Bátorová, no spolu so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv čakajú na záverečnú správu EMA.

Podľa hlavnej odborníčky je očkovanie systémová reakcia celého organizmu, preto ak by vznikli trombózy v celom organizme, tak by sa to dalo vysvetliť.

„Tým že dáte injekciu, spôsobíte reakciu celého imunitného systému, ktorý zasahuje aj cievy. No ak by tam bolo prepojenie, jednoznačná súvislosť, tak by sme očakávali, že zrazeniny vzniknú v celom tele, nie len v jednej žile" dodala pre Pravdu Bátorová, podľa ktorej aj naďalej platí, že benefit prevažuje riziko.

Vakcína len pre starších?

Britský úrad pre kontrolu liečiv (MHRA) podľa televízie Channel 4 zvažuje, že pozastaví očkovanie AstraZenecou ľudí mladších ako 30 rokov. „Zdá sa, že riziko môže súvisieť s vekom,“ pripustil pre BBC Paul Hunter, profesor mikrobiológie z University of East Anglia. „Ale údaje týkajúce sa pohlavia sú v tomto smere slabšie,“ dodal.

V Británii po vakcinácii AstraZenecou mali z vyše 18 miliónov zaočkovaných krvné zrazeniny tridsiati, sedem z nich zomrelo. Podľa MHRA však nie je jasné, či zrazeniny vznikajú v dôsledku očkovania, alebo ide o zhodu náhod.

Do konca marca EMA vyšetrovala celkovo 62 prípadov krvných zrazenín po podaní vakcíny AstraZeneca, ktorú v EÚ, Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku doteraz dostalo 9,2 milióna ľudí.