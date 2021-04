Orbán otvára. Mŕtvych pribúda

Signál na začatie postupného reštartu krajiny dal v utorok podvečer premiér Viktor Orbán, keď slávnostne oznámil dosiahnutie vytýčenej méty. "V dnešný deň sme dosiahli významný míľnik. Dva a pol milióna našich spoluobčanov je zaočkovaných,“ oznámil vo videu zverejnenom na svojom facebookovom konte. "Od stredy sa tak môžu otvoriť obchody a znova sa spustiť prevádzky služieb,“ dodal.

Na to, že sa uvoľnenie obmedzení blíži, Orbán upozorňoval dávnejšie. Koncom minulého týždňa ohlásil, že sa tak stane krátko po Veľkej noci. "Ak si niekto myslí, že britskú mutáciu koronavírusu je možné zastaviť zákazmi a zatváraním, tak sa mýli. Tú je možné iba spomaliť. To, čo fungovalo v prvej a druhej vlne, v prípade tohto variantu vírusu už nefunguje,“ povedal vo svojom pravidelnom piatkovom rozhovore pre Rádio Kossuth. "Vlani na jar stačilo zaviesť obmedzenia a zastaviť nákazu, teraz je však už tento koronavírus iný. Zastaviť ho je možné jedine očkovaním, preto sa musíme sústrediť na vakcináciu,“ zdôraznil.

Vo vakcinácii je Maďarsko na európske pomery skutočne ďaleko. Keďže očkuje aj východnými vakcínami, ktoré Európska lieková agentúra neschválila, viaznuce dodávky, trápiace zvyšok Európy, ho nebrzdia. Dva a pol milióna Maďarov, štvrtina populácie, už dostalo aspoň jednu dávku, z nich milión je kompletne zaočkovaných. Je to dvojnásobok priemeru Európskej únie. O málo rýchlejšie v EÚ očkuje iba malá Malta.

Špecialitou Orbánovej vlády je, že uvoľňovanie reštrikcií naviazala nie na počet nových prípadov nákazy, hospitalizovaných či mŕtvych, ale na počet zaočkovaných. V tých kategóriách, ktoré sú kľúčové inde v zahraničí pri nastavení covidových automatov, patrí Maďarsko k najhorším na svete. Krajina s necelým desiatimi miliónmi obyvateľov v stredu hlásila 1 933 novonaka­zených, počet hospitalizovaných dosiahol 12 202, z nich vyše 1 400 je na pľúcnych ventilátoroch. Celkovo už po nákaze koronavírusom v Maďarsku zomrelo bezmála 22,5-tisíca ľudí.

Viacerí epidemiológovia sa verejne ozvali proti podľa nich politickému rozhodnutiu, ktorým vláda spojila otváranie s dosiahnutím počtu 2,5 milióna očkovaných. "Výhradne iba tempo šírenia nákazy by malo byť kritériom pre prípadné otváranie. Ani v Izraeli o otvorení nerozhodoval počet zaočkovaných. Mnohí ľudia, čo dostali vakcínu, budú chránení až o štyri až šesť týždňov,“ upozornila v televízii ATV imunologička Erzsébet Pusztaiová.

Aj mikrobiológ Zsolt Boldogkői si myslí, že 25-percentná zaočkovanosť nestačí. „Na komunitnú imunitu, ktorá by mohla zastaviť rýchle šírenie britskej mutácie, by sme potrebovali mať 80-percentnú zaočkovanosť,“ povedal pre televíziu RTL Klub.

Vedci upozornili aj na varovný príklad Čile, kde podali už 57 dávok na sto obyvateľov. Potom, čo aspoň jednu dávku dostala už tretine populácie, krajina uvoľnila reštriktívne opatrenia. Po prudkom zhoršení epidemickej situácie však bola nútená zaviesť ešt prísnejší lockdown, než mala predtým.

Znepokojenie v stredu vyjadrila aj Maďarská lekárska komora, ktorá zmiernenie epidemiologických opatrení označila za predčasné. „Uvoľnenie reštrikcií nespočíva na žiadnych zdravotníckych či epidemiologických odborných základoch,“ citoval z vyhlásenia komory portál Index.hu. Podmienkou uvoľňovania opatrení by podľa lekárskej komory nemala byť aktuálna miera zaočkovanosti, ale zníženie počtu nakazených a zmiernenie tlaku na zdravotný systém. Za predčasné komora označila aj znovuotváranie materských, základných a stredných škôl, ktoré Orbán ohlásil na 19. apríla.

Ľavicový denník Népszava za Orbánovým ťahom vidí kalkuláciu pred voľbami, ktoré Maďarsko čakajú už o rok. "Je pochopiteľné, že moc sa snaží vyhovieť publiku, každý by sa už rád oslobodil od zviazanosti. Zodpovedná vláda by však na epidémii nemala naháňať politické body a mala by uznať, že želanie je málo na to, aby sme sa vyhli štvrtej vlne,“ komentuje Népszava najnovšie uvoľnenie a dodáva: "Salto mortale: vláda velí, my skočíme.“