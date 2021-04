Šefčovič: Obdobie po brexite sa nezačalo šťastne

EK začala proti Spojenému kráľovstvu priestupkové konanie pre porušenie základných ustanovení Protokolu o Írsku a Severnom Írsku. Prečo k tomu došlo?

Dostávame sa do etapy, keď musíme riešiť veľmi náročné vplyvy brexitu. Takého, aký si vybrali naši britskí partneri. Prijali rozhodnutie, že odídu nielen z jednotného trhu, ale aj z colnej únie. Bolo evidentné, že to spôsobí najväčšie problémy práve na írskom ostrove. Jednou z kľúčových vecí pri rokovaniach o brexitovej dohode bola snaha zachovať tam mier a stabilitu a vyhnúť sa pevnej hranici medzi Írskom a Severným Írskom. Európska únia je pozitívnou súčasťou mierového procesu vrátane podpísania Veľkopiatkovej dohody z roku 1998. Investovali sme do programu PEACE takmer tri miliardy eur, ktoré išli do infraštruktúry spájajúcej írske komunity a do podporných sociálnych projektov.

V čom je teda problém?

Britániu sme opakovane upozorňovali na možné problémy a od februára minulého roku bolo viac-menej jasné, ako sa majú tieto procesy uplatňovať a organizovať. Osobne som sa pýtal môjho vtedajšieho partnera, kancelára Michaela Govea, či Spojené kráľovstvo nechce predĺžiť prechodné obdobie. Odpoveď znela nie. Potom sme diskutovali, či Británia bude pripravená k 1. januáru 2021 na úplný odchod z únie. Tu už boli reakcie nejasnejšie a potom nás vláda v Londýne prekvapila zákonom o vnútornom trhu, hoci priznala, že ide o porušenie medzinárodného práva. Únia však zostala pri rokovacom stole a v decembri sme po mimoriadne zložitých rokovaniach uzavreli dohodu. Keď to zjednoduším, Británia dostala viacero prechodných období – tri mesiace na prípravu vydávania zdravotných certifikátov, šesť mesiacov pri mäsových produktoch a rok pri dodávkach liekov. Británia to považovala za výborný výsledok. V januári nás však opäť prekvapila tvrdením, že tieto lehoty nie sú dostatočné. Preto sme sa partnerov v Spojenom kráľovstve pýtali, ako využívajú čas, ktorý dostali na prípravu. Navrhol som, aby sme oslovili podnikateľskú komunitu v Severnom Írsku a aby sme sa rozprávali aj s občianskou spoločnosťou. To isté som urobil v Írsku.

Tvrdíte, že EÚ bola ústretová, ale bezvýsledne?

Dostali sme sa do situácie, ktorá trochu pripomína kvadratúru kruhu. Neviem si však predstaviť, ako ešte viac by mohla byť únia ústretová k Spojenému kráľovstvu, keď sme sa dohodli, že britské orgány budú v mene EÚ vykonávať sanitárne, fytosanitárne a colné kontroly v Severnom Írsku. Robia to miestni colníci a veterinári v spolupráci s expertmi EÚ, ktorých je tam momentálne asi 15. Neposlali sme tam žiadne zástupy ľudí.

Odpovedali vám zasiahnutí aktéri?

Opakovane som počul, že existujúce problémy týkajúce sa toku tovarov vyplývajú z toho, že Británia nie je v našom sanitárnom a fytosanitárnom právnom rámci, a navyše pomaly zavádza do praxe dohodnuté pravidlá. Ale stále sme sa snažili diskutovať. Británia však jednostranne rozhodla, že vzájomne dohodnuté prechodné obdobia predlžuje. Nevyužila ani mechanizmy, ktoré sme pre takého situácie vytvorili. Bolo nevyhnutné reagovať, preto sme začali konanie pre porušenie zmluvy. Ale okrem toho som sa obrátil politickým listom na môjho britského partnera lorda Frosta, v ktorom som ho informoval o ďalších možných dosahoch a vyzval som ho, aby sme sa vrátili k rokovaciemu stolu. Naše tímy komunikujú. Na podanie o konaní pre porušenie zmluvy by sme chceli odpoveď do mesiaca (právny proces EK spustila 15. marca, pozn. red.).

Čo od britskej strany očakávate?

Chceme vedieť, kedy bude dokončená infraštruktúra hraničných kontrolných bodov a kedy dostaneme prístup do informačných databáz, aby sme mohli kontroly vykonávať. Zaujíma nás, aké problémy vznikajú pri tokoch tovarov a koľko času bude treba na úpravu nového systému. Radi by sme to mali vo forme cestovnej mapy, ako a kedy sa to stane. Lebo britská strana okrem jednostranného porušenia dohody ešte aj povedala obchodným operátorom, že sa nemusia riadiť medzinárodným právom.

Z Londýna však znie, že EÚ vraj chce vytýčiť hranicu v Írskom mori a obviňuje úniu, že zákazom vývozu vakcín chcela porušiť írsky protokol.

Neskrýval som prekvapenie, keď britský minister zahraničných vecí Dominic Raab hovoril o hranici v Írskom mori. Musí predsa presne vedieť, čo Spojené kráľovstvo podpísalo, veď istý čas viedol rokovania. Na to, aby sme sa na írskom ostrove vyhli pevnej hranici a udržali mier, prosperitu a pokoj, sme pre Severné Írsko vytvorili unikátnu príležitosť. Je súčasťou trhu EÚ aj trhu Spojeného kráľovstva. Vyriešili sme to tak, že tovary z Veľkej Británie smerujúce do Severného Írska budú podliehať colným, sanitárnym a fytosanitárnym kontrolám. Som teda veľmi prekvapený, keď minister kritizuje, čo sa dohodlo. Je v britskom záujme, aby sme hľadali konštruktívne riešenie. Severné Írsko má špeciálne postavenie, ktoré mu môže priniesť nové pracovné miesta a podnikateľské príležitosti. Čo sa týka írskeho protokolu a vývozu vakcín, celá epizóda trvala menej ako tri hodiny. Nikdy sme predmetný článok neaktivovali a mnohokrát sme sa ospravedlnili. Stačí to porovnať s tým, ako vyzerala situácia s britským zákonom o vnútornom trhu. Paralela s ňou nie je férová.

Ako sa komunikuje s Davidom Frostom?

Myslím, že vo mne našli Briti partnera, ktorý hľadá riešenie. Vždy zdvihnem telefón. S Davidom Frostom sa poznáme ešte z predchádzajúcich diplomatických životov. Komunikujeme profesionálne, pokojne, vieme, že máme veľkú zodpovednosť. Jednostranné kroky však všetko komplikujú. Musíme pracovať na obnovení dôvery medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Podarí sa to, keď únia začala práve konanie?

Štyri roky rokujeme o bezprecedentných dohodách. Pri porušení medzinárodného práva sme museli ukázať principiálny postoj. To, čo sa deje, môže mať pre Britániu širšie dosahy. Aj iní partneri si všimli, aké kroky Spojené kráľovstvo urobilo, ako pristupuje k medzinárodným dohodám. Pýtali sa na to americkí kongresmani. Musím však povedať, že máme záujem, aby Spojené kráľovstvo bolo blízkym partnerom únie. Verím, že je oveľa viac oblastí, ktoré nás spájajú, ako tých, čo nás rozdeľujú. Naveky budeme susedia. V zmluvách, ktoré sme dohodli, sú mechanizmy riešenia sporov. Verím, že budeme ďalej rokovať, hoci je to niekedy náročný proces. Začiatok nového postbrexitového obdobia nebol najšťastnejší. Ale je veľmi dôležité, aby sme sa pohli ďalej. Chceme dosiahnuť ochranu našich záujmov a udržať mier a stabilitu na írskom ostrove bez vytvorenia pevnej hranice. A, samozrejme, nesmú sa tam vytvoriť nejaké zadné dvierka, ktorými by sa dalo dostať na jednotný trh EÚ. Lebo to veľmi citlivo vnímajú členské štáty.

Nechceli by ste brexitovú agendu radšej niekomu odovzdať?

Vlani ma predsedníčka EK Ursula von der Leyenová požiadala, aby som reprezentoval úniu v spoločnom výbore zriadenom dohodou o vystúpení Británie z EÚ. Všetci sme mali inú predstavu o časovej náročnosti tejto práce. Prvé „varovanie“ prišlo už so spomenutým zákonom o vnútornom trhu. Koncom roka som bol presvedčený, že problematické oblasti sme vyriešili. Dúfal som, že mojou hlavnou pracovnou náplňou bude, ako uviesť túto dohodu, ako aj dohodu o obchode a spolupráci do praxe. Keď to veľmi zjednoduším, dá sa povedať, že v tej druhej zmluve je viacero článkov, ktoré hovoria, že sme sa dohodli, že sa dohodneme. V mnohých oblastiach si bude vzťah s Britániou vyžadovať každodennú starostlivosť. Samozrejme, nie je to len moja práca. Ale venujem sa tomu na plné obrátky. Má to veľa spoločné s diplomaciou, ale musím chápať aj to, ako fungujú colnice, supermarkety či sanitárne, fytosanitárne kontroly. Som poctený, že môžem zastupovať EÚ, ale určite sa nenudím. Verím, že sa únia a Británia po istom čase budú zase k sebe približovať. Nepustí geopolitická a ekonomická realita. Ale kým sa k tomu dostaneme, bude to náročné.