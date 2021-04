Česi porciujú volebného medveďa

Hnutie ANO premiéra Andreja Babiša by malo o deväť poslancov menej, naopak, opoziční Piráti a ich noví partneri z dvojkoalície Starostovia a nezávislí (STAN) by sa posilnili dovedna o piatich poslancov. Poslanecká snemovňa pol roka pred parlamentnými voľbami schválila zmeny volebného zákona, ktoré by značne zamiešali rozdelením mandátov po posledných voľbách z jesene 2017 a ovplyvnia aj tie nasledujúce, ktoré sú vypísané na druhý októbrový víkend.

Dolná komora parlamentu volebné pravidlá musela zmeniť. Ústavný súd totiž pred dvoma mesiacmi zrušil kľúčové pasáže dve desaťročia platného zákona. Na ich základe v niektorých prípadoch potrebovali malé strany na získanie jedného poslanca dvakrát viac hlasov ako tie veľké. Podľa súdu sa tak porušoval ústavný princíp rovnosti hlasov.

Poslanci vo štvrtok v treťom čítaní až nečakane hladko odsúhlasili novelu volebného zákona, ktorá zníži kvórum pre koalície a zaručí rozdelenie mandátov automaticky podľa výsledku volieb. „Je to celkom príjemné, keď môžete povedať do masmédií, že sme sa my tu na niečom dohodli, nebýva to veľmi často,“ citoval portál Novinky predsedu Poslaneckej snemovne Radka Vondráčka z ANO, ktorý bol predkladateľom návrhu.

Celkovo síce nový systém naďalej zvýhodňuje väčšie strany oproti tým menším, ale už nie tak výrazne. „Rozdiel medzi počtom hlasov potrebných na obsadenie jedného snemovného kresla už by nemal byť dvojnásobný, ale mal by sa líšiť nanajvýš o tretinu,“ napísal portál iRozhlas.

Ešte vo februári premiér Babiš tvrdo kritizoval ústavný súd, ktorý podľa neho mení pravidlá uprostred rozohraného zápasu. „Posilňovať pomerné prvky v situácii, keď za posledných 30 rokov dovládli len tri vlády, je nezodpovedné. Česko sa od ako-tak stabilného systému vydáva cestou Talianska s novou vládou každý rok,“ citovali vtedy predsedu vlády Lidové noviny.

Tentoraz sa už Babiš s kritikou neozval. Možno aj preto, že preferencie jeho hnutia klesajú a zmena, na základe ktorej menší dostanú viac a veľkí menej, ho až tak nemusí trápiť. V posledných prieskumoch totiž vedie dvojkoalícia Piráti – STAN pred ANO.

„Je to zmena, ktorá nedopadla najhoršie, ale ani najlepšie," komentoval novelu pre Hospodářské noviny politológ Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci. " Zo zákona sa podarilo odstrániť tie najproblematic­kejšie veci,“ dodal. Za sporné však označil to, že naďalej, hoci nie tak výrazne ako doteraz, hlas voličov nebude mať rovnakú váhu. Už síce nebude dochádzať k tomu, že kým poslancom najsilnejšieho ANO stačilo v posledných voľbách na postup do snemovne necelých 20-tisíc hlasov, posledný STAN na jeden mandát potreboval 43-tisíc hlasov. K nerovnosti však bude podľa Lebedu dochádzať medzi krajmi. Kým v tých veľkých bude stranám na získanie poslaneckého mandátu spravidla stačiť päť percent hlasov za daný kraj, v menších to nemusí byť ani viac ako desať percent hlasov.

Novela zákona v súlade s verdiktom súdu zmiernil aj zvyšovanie kvóra pre koalície. V nadchádzajúcich voľbách tak dvojčlenná koalícia bude musieť pre vstup do snemovne získať osem percent hlasov, oproti doterajším desiatim, a troj- a viacčlenné koalície 11 percent hlasov, čiže o štyri percentá menej ako v minulosti.