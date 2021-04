Expert: Matovič už tak nevytŕča, debata o Sputniku sa v EÚ posunula

Vnímate na Slovensku v súvislosti s ruskou vakcínou Sputnik V nejaký opätovný rozpad zahranično-politického konsenzu? A ako sa na toto dianie pozerajú partneri a spojenci v Európskej únii a NATO?

Milan Nič

Nezaznamenal som obavy o zahranično-politický konsenzus a smerovanie Slovenska. Otázka použitia alebo registrácie Sputnika V sa podľa mňa netýka zahranično-politického konsenzu krajiny. V Nemecku som však zachytil počas vládnej krízy na Slovensku obavy v súvislosti s vnútropolitickým vývojom a tým, či bude pokračovať očista právneho štátu a veci, ktoré na to nadväzujú. Zahraniční partneri sa len ťažko vyznali v tom, čo sa deje. Čo sa týka Sputnika V, o Slovensku sa spolu s Chorvátskom pred mesiacom hovorilo ako o dvoch ďalších krajinách, ktoré po Maďarsku mali záujem o použitie ruskej vakcíny ešte pred jej registráciou Európskou liekovou agentúrou (EMA). Za päť týždňov sa však debata v Európskej únii o Sputniku V posunula. Snaha Igora Matoviča už tak nevytŕča.

Takmer všetky krajiny, ktoré prejavili záujem o nákup či o budúcu výrobu Sputnika V, však hovoria, že sa to má udiať na základe rozhodnutia EMA. Na Slovensku to však nevyzerá, že je snaha počkať na výrok európskeho regulátora.

Zaujímavo podobná situácia je v Rakúsku. V Nemecku o Sputniku V hovoria premiéri spolkových krajín. Z poslednej videokonferencie úniových ministrov zdravotníctva unikla informácia, že momentálne je aj šéf nemeckého zdravotníckeho rezortu Jens Spahn naklonený tomu, že by bolo dobré dohodnúť nejaké dodávky, aby boli po registrácii k dispozícii. Zároveň sa vo všeobecnosti vníma nespoľahlivosť ruského výrobcu. No v situácii, keď meškajú iné vakcíny, viac sa v únii akceptuje zodpovednosť národných lídrov, ktorí sa rozhodnú, akými očkovacími látkami sa v ich krajine bude očkovať. Ale zároveň by pri prípadných problémoch za to mali niesť zodpovednosť.

Je teda posun debaty o Sputniku V výsledkom toho, že štáty v EÚ pociťujú, že iných vakcín nemajú dosť a Rusko by ich mohlo zachrániť? Hoci, ako ste spomenuli, vnímajú aj možné riziko nespoľahlivosti dodávok.

Vakcíny sú momentálne otázkou života a smrti. Dá sa povedať, že aj iní premiéri sa vydávajú Matovičovou cestou. Maďarsko je druhá najúspešnejšia krajina v EÚ, čo sa týka očkovania, a prevládol názor, že momentálne je najdôležitejšie čo najrýchlejšie dostať vakcíny k ľuďom. V Nemecku to odzrkadľuje aj obrovské sklamanie z domácej očkovacej kampane, ktorá mešká. Pohľad na Sputnik V však nie je naivný. Odrážajú sa v ňom možné problémy s nerovnomernou kvalitou a nedostatočnou transparentnosťou, ktoré vakcínu sprevádzajú. Takže postoj k nej je opatrný. No vníma sa aj to, že EMA je pri rozhodovaní pomalá. Konsenzus na úrovni únie sa jednoducho naštrbil. A netýka sa to len Sputnika V. Zapadá do toho aj cesta dánskej premiérky a rakúskeho kancelára do Izraela, kde rokovali o vakcínach. Všetci sa snažia dobehnúť ostatných. Keď už má Slovensko na sklade nejaké vakcíny, lebo niekto sa ich rozhodol objednať, dá sa predpokladať, že nakoniec sa nejako použijú.

Minister financií Matovič letel do Moskvy v čase zhoršujúcej sa situácie na východe Ukrajiny, kde sa opäť môže naplno rozhorieť konflikt. Je správne to spájať?

Dodávky ruskej vakcíny by som nespájal so situáciou na Ukrajine, ktoré je však vážna a podľa mňa sa ňou budú v istom momente zaoberať lídri krajín EÚ. Je veľmi znepokojujúce, čo sa deje a krízu spustilo Rusko. S nasadením vakcíny Sputnik V v únii to však priamo nesúvisí. Moskva má o jej registráciu záujem dlhšie. A dôležité je, či je to bezpečná vakcína, či zachráni životy a kto bude zodpovedný za prípadné problémy s ňou spojené. Na úrovni EÚ a členských štátov sa rieši, samozrejme, aj to, nakoľko by Rusko bolo schopné dodávať vakcíny. Dá sa povedať, že veci, o ktorých v súvislosti so Sputnikom V hovorí slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv, zapadli do debaty o bezpečnosti a kvalite vakcíny. Je dobré, že slovenský regulátor sa to snaží koordinovať s EMA. Ale, ako som povedal, z celej diskusie Matovič už tak nevytŕča.