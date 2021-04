Sopka pokryla ostrov Svätý Vincent popolom, ľudí evakuujú

Na ostrove je stále cítiť zápach síry, sopečný popol je všadeprítomný a zatieňuje slnko, viditeľnosť je kvôli popolu nízka. Tí, ktorí najprv odmietali evakuáciu, väčšinou v nedeľu nakoniec svoje domovy opustili. Vedci varujú, že výbuchy môžu pokračovať ešte niekoľko dní alebo aj týždňov a ďalšie výbuchy môžu byť horšie, než ten prvý, píše agentúra AP.

Vláda zriadila 78 provizórnych ubytovacích zariadení, do ktorých sa uchýlilo asi 3 200 ľudí z miestnych 100 000 obyvateľov. Všetkých prichádzajúcich do týchto zariadení zdravotníci testujú na COVID-19, v prípade pozitívneho nálezu ich prevážajú do izolácie. S evakuáciou pomáhajú tiež štyri lode. Svoje domovy pre prach a hrozbu z horúcej lávy opustilo približne 16 000 ľudí.

„Poľnohospodárstvo bude ťažko zasiahnuté, možno prídeme o zvieratá a budeme musieť opraviť domy. Ale ak budeme živí a budeme mať silu, tak všetko opäť spoločne vybudujeme, lepšie a silnejšie,“ povedal premiér Ralph Gonsalves miestnej stanici NBC Radio.

Pre popol boli zrušené niektoré lety, nízka viditeľnosť sťažuje evakuáciu. Hoci padajúci prach budí obavy, pre zdravých ľudí nie je nebezpečný; ľudia by mali nosiť rúška a dlhé rukávy, uviedla profesorka britskej Durhamskej univerzity Claire Horwellová, ktorá popol z La Soufrière analyzovala, píše AP.

Celkovo tri výbuchy z piatkového rána, keď popol a plyny šľahali až do výšky 7 kilometrov, si nevyžiadali žiadne životy. Výbuch 1 220 metrov vysokej La Soufrière zahubil v roku 1902 približne 1600 ľudí. Naposledy vybuchla v apríli 1979.