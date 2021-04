Česi dali bodku za núdzovým stavom

Po dvesto päťdesiatich dňoch sa v Česku končí núdzový stav. Opatrenia proti šíreniu koronavírusu sa po novom budú riadiť pandemickým zákonom. Zmena prináša koniec zákazu cestovania medzi okresmi alebo nočného vychádzania. Do škôl sa vrátia žiaci prvého stupňa a do škôlok predškoláci. Mnohé opatrenia ale zostávajú pre vážnu epidemickú situáciu aj naďalej v platnosti.

V núdzovom stave žilo Česko nepretržite od 5. októbra. Poslanci ho na žiadosť vlády opakovane predlžovali. V polovici februára to síce odmietli urobiť, vláda ale napokon aj napriek kritike núdzový stav opäť vyhlásila a snemovňa koncom marca súhlasila s jeho predĺžením do nedele 11. apríla.

Od pondelka sa budú protiepidemické opatrenia po novom riadiť pandemickým zákonom, väčšina ich aj naďalej zostane v platnosti. S núdzovým stavom sa ale v noci z nedele na pondelok skončil zákaz cestovania medzi okresmi, ktorý platil s výnimkami napríklad pre cesty do zamestnania či za lekárom od začiatku marca. Ruší sa tiež zákaz nočného vychádzania medzi deviatou večer a piatou ráno.

Iba dvaja vnútri i vonku

Oproti očakávaniam sa ale zatiaľ neuvoľnia pravidlá zhromažďovania. Pôvodne malo od pondelka platiť, že sa môže stretávať vonku až dvadsať ľudí a vnútri desať. Nový minister zdravotníctva Petr Arenberger ale mimoriadne opatrenie svojho predchodcu Jana Blatného sprísnil. Naďalej tak bude platiť, že sa vonku aj vnútri budú môcť stretnúť maximálne dvaja ľudia. Pre svadby či pohreby platí obmedzenie na pätnásť ľudí.

Viacerí ústavní právnici síce upozornili, že ak chce vláda zakázať stretávanie sa ľudí, mala by požiadať o predĺženie núdzového stavu, Arenberger to ale vidí inak. „Vychádzame jednak z pandemického zákona, ako aj ďalších zákonov, ktoré sú zamerané na ochranu ľudského zdravia. Tieto zákony nám umožňujú také obmedzenie vydať,“ povedal minister pre Českú televíziu. Zmeny čakajú aj časť školákov. Do lavíc sa od pondelka vracajú žiaci prvého stupňa základných škôl. V škole sa väčšina tried bude striedať po týždni. K prezenčnej výučbe sa vrátia aj špeciálne školy. Znovu sa otvoria aj škôlky, zatiaľ ale len pre predškolákov. Podmienkou prezenčnej výučby bude pravidelné testovanie. Žiaci aj pracovníci škôl budú musieť dvakrát týždenne absolvovať antigénny test.

Brazílska mutácia

Školy sa ale zatiaľ neotvoria pre zlú epidemickú situáciu na Děčínsku. O odklade o týždeň rozhodla krajská hygienická stanica. Dôvodom je i výskyt brazílskej mutácie koronavírusu. Kde sa dvaja ľudia touto nebezpečnou mutáciou nakazili, to odborníkom stále nie je jasné.

V súvislosti s návratom časti žiakov do škôl vláda rozhodla o otvorení obchodov s detským oblečením, s obuvou a papiernictiev. Na zoznam znovuotvorených obchodov a služieb kabinet pripojil aj čistiarne, práčovne, zámočníctvo, predajne náhradných dielcov na autá a stroje alebo farmárske trhy.

Otvorenie sa týka aj zoologických a botanických záhrad, ktoré môžu obnoviť prevádzku vo vonkajších priestoroch. Naplniť budú smieť maximálne dvadsať percent kapacity. Môžu začať fungovať aj knižnice. Autoškoly budú môcť od tohto týždňa znova prihlasovať svojich študentov na skúšky.

Mení sa aj režim vo väzniciach či v detenčných ústavoch, kde budú od pondelka znovu povolené návštevy. Za odsúdenými, obvinenými a chovancami návštevy nemohli chodiť od októbra.