Zelenskyj požiadal Putina o rozhovor, Kremeľ zatiaľ neodpovedal

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (v popredí) počas návštevy Donbasu na východe krajiny, kde sa v posledných dňoch vystupňovalo napätie medzi Ukrajinou a Ruskom, 9. apríla 2021 Autor: SITA/AP , Ukrainian Presidential Press Office via AP

„Kancelária (ukrajinského) prezidenta samozrejme požiadala o rozhovor s Vladimirom Putinom. Zatiaľ sme nedostali odpoveď a veľmi dúfame, že to neznamená odmietnutie dialógu,“ uviedla Mendeľová pre Reuters.

Rusko na východných hraniciach s Ukrajinou sústredilo viac ako 40-tisíc vojakov a rovnaký počet ich vyslalo aj na Krymský polostrov, spresnila Mendeľová. Dodala, že Zelenskyj odcestuje do Paríža, kde bude rokovať o situácii, ktorá vznikla pri východných hraniciach Ukrajiny, ako aj o stupňujúcom sa ozbrojenom konflikte na Donbase. Táto cesta by sa mala uskutočniť do konca tohto týždňa.

Agentúra Ukrinform v pondelok informovala, že na kontaktnej línii na východe Ukrajiny naďalej dochádza k prípadom porušenia prímeria.

Mendeľová v nedeľu na brífingu v Kyjeve pripomenula, že vlani v júli strany konfliktu dosiahli nové dohody o dodržiavaní úplného a komplexného prímeria v Donbase. Túto zimu sa však ostreľovanie pozícií druhej strany obnovilo.

Informovala tiež, že kým od júla do konca minulého roku zahynulo v bojoch na východe Ukrajiny päť Ukrajincov, od začiatku tohto roku už Kyjev registruje 26 padlých vojakov.

Napriek momentálnemu vývoju na východe Ukrajiny a na Kryme Mendeľová – a pred ňou aj mnohí ukrajinskí politici – vylúčila „útok na okupované územia Donbasu“. Upozornila však na správanie Ruska, ktoré vyvoláva otázky o jeho ďalšom postupe vzhľadom na skúsenosť z roku 2014, keď anektovalo Krymský polostrov a aktívne podporilo proruských separatistov v Donbase.

Zelenského hovorkyňa zdôraznila, že „situáciu (v Donbase) treba hodnotiť triezvo“. „Podliehať panike a vyvíjať nátlak – to je rovnako nerozumné, ako podceňovať reálnosť hrozby,“ uviedla.