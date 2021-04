Slobodu rozhodovať o svojom tele nemá takmer polovica žien v 57 krajinách

Autori tejto výročnej správy o stave svetového obyvateľstva, ktorú vypracoval Populačný fond OSN (United Nations Population Fund – UNFPA), sa vôbec prvýkrát venovali telesnej autonómii žien.

Ich správa s názvom „My Body is My Own“ („Moje telo je moje“) podrobne informuje o porušovaní práv žien v týchto 57 krajinách: od znásilnenia cez nútenú sterilizáciu až po zavedenie testov panenstva či mrzačenie pohlavných orgánov.

Skúmajú sa v nej aj prípady žien, ktoré nesmú rozhodovať o vlastnom tele bez obavy, že budú za to vystavené násiliu alebo že by o ich telesnej integrite rozhodoval niekto iný, približuje agentúra AFP.

V správe UNFPA sa uvádza, že „tento nedostatok telesnej autonómie má obrovské dôsledky, presahujúce hlboké škody spôsobované jednotlivým ženám a dievčatám: potenciálne potláčanie ekonomickej produktivity, podhodnocovanie zručností a následné zvyšovanie nákladov na systémy zdravotnej starostlivosti a súdnictva“.

UNFPA vo svojom dokumente poznamenáva, že iba 56 percent sledovaných krajín má zákony a politiku v oblasti komplexnej sexuálnej výchovy. „To, že takmer polovica žien stále nemôže robiť vlastné rozhodnutia o tom, či chce mať pohlavný styk, používať antikoncepciu alebo vyhľadať liečbu, by nás všetkých malo poburovať,“ uviedla riaditeľka UNFPA Natalia Kanemová vo svojom sprievodnom vyhlásení k správe. „Stručne povedané, stovky miliónov žien a dievčat v podstate nevlastnia svoje vlastné telá. Ich životy riadia iní,“ konštatovala.

Správa identifikuje 20 krajín alebo území, ktoré majú zákony umožňujúce násilníkovi zosobášiť sa s obeťou znásilnenia, aby sa takto vyhol trestnému stíhaniu.

Štyridsaťtri štátov zasa nemá právne predpisy o znásilňovaní v manželstve. Vo viac ako 30 krajinách sú právnymi normami zavedené obmedzenia pohybu žien mimo svojich domovov, upozorňuje tiež správa OSN.

Celú správu Populačného fondu OSN si môžete prečítať tu: My Body is My Own