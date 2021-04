Vojna v Afganistane sa má skončiť. Pre Američanov aj Slovákov

Vojna v Afganistane trvá takmer dvadsať rokov. Blíži sa jej koniec? A ak áno, čo to bude znamenať pre ázijskú krajinu, v ktorej pôsobia aj slovenskí vojaci?

Koordinovaný odchod

Do 11. septembra 2021 sa z Afganistanu majú stiahnuť americké jednotky. S touto informáciou prišiel ako prvý denník Washington Post a čaká sa, že ju dnes potvrdí prezident USA Joe Biden. Koniec vojenskej prítomnosti Spojených štátov bude zároveň znamenať odchod jednotiek NATO, teda aj Slovákov. Tí v Afganistane momentálne pôsobia v rámci operácie Resolute Support (Rozhodná podpora). Ministerstvo obrany uvádza, že Slovensko má v misii Severoatlantickej aliancie 25 príslušníkov ozbrojených síl. Vo vojne v Afganistane celkovo zahynuli traja slovenskí vojaci.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken dnes v Bruseli uviedol, že USA budú odchod jednotiek koordinovať so spojencami v NATO.

"Spoločne sme dosiahli ciele, ktoré sme si vytýčili, a nastal čas, aby sa naše vojenské sily vrátili domov,“ povedal Blinken počas stretnutia s generálnym tajomníkom aliancie Jensom Stoltenbergom. Šéf diplomacie Spojených štátov sa o budúcnosti Afganistanu prostredníctvom videokonferencie rozprával aj s predstaviteľmi členských štátov NATO.

Je, samozrejme, otázne, čo sa v skutočnosti podarilo počas vojny dosiahnuť. A ešte nejasnejšie je, aká budúcnosť čaká Afganistan, keď ho opustí približne 10-tisíc zahraničných vojakov.

"Na vojnu sa budú rôzni ľudia dívať odlišne. Ale aspoň dve veci ich budú asi spájať. Pohľad na utrpenie, ktoré vojna spôsobila zúčastneným a ich rodinám. A otázka, či toto utrpenie poslúžilo nejakému vyššiemu cieľu,“ reagoval pre Pravdu Jonathan Schroden, bezpečnostný expert z analytického centra CNA.

V súvislosti s nastolením mieru v Afganistane sa pred niekoľkým mesiacmi začali v katarskej Dauhe rokovania predstaviteľov vlády v Kábule a radikálneho hnutia Taliban. Prakticky sa však nehýbu z miesta. Podľa pôvodného plánu mali zahraničné jednotky opustiť krajinu už 1. mája. Preto sa nedá vylúčiť, že extrémisti z Talibanu sa začnú opätovne zameriavať na cielené útoky proti vojakom USA a NATO.

"Radikáli sa už ozvali, že odmietajú, aby Spojené štáty zostali v Afganistane aj po 1. máji, ako to dohodla vláda predchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa. Toto hovorí Taliban verejne. No myslím si, že v zásade je mimoriadne spokojný, že k odchodu zahraničných vojakov dôjde, hoci to bude až k 11. septembru. Už niekoľko mesiacov bolo jasné, že k 1. máju sa jednotky nepodarí stiahnuť,“ povedala pre Pravdu Vanda Felbabová-Brownová z Centra pre bezpečnosť, stratégiu a technológie Brookingsovho inštitútu.

Samozrejme, hoci dátum 11. september 2021 nedáva žiadny hlbší strategický ani vojenský zmysel, nie je náhodný. Bude to 20 rokov od útokov Al-Kajdá na New York a Pentagón. Teroristickej sieti Usámu bin Ládina pre dvoma desaťročiami vláda Talibanu v Afganistane poskytla útočisko. Útoky proti USA viedli k vojne. Taliban padol, ale nikdy sa ho nepodarilo skutočne poraziť.

Najmocnejší Taliban?

"Pre Bidena je rozhodnutie o odchode ťažké a vytvára pre jeho vládu nové výzvy. Terorizmus v Afganistane zostáva hrozbou. Riziko, že vláda v Kábule stiahnutie vojakov neprežije, narastá. Otázkou je, aký to bude mať vplyv na Al-Kajdá. Washington dúfa, že teroristov dokáže zvládnuť pomocou dronov a podobných prostriedkov,“ uviedol pre Pravdu Asfandyar Mir z Centra pre medzinárodnú bezpečnosť a spoluprácu na Stanfordskej univerzite.

Podľa Felbbovej-Brownovej je pravdepodobné, že radikáli postupne preberú kontrolu nad krajinou.

"Taliban zaznamenáva úspechy na bojisku. Šanca, že sa Afganistan stane demokratickou, prosperujúcou a pluralistickou krajinou, je malá. Dá sa predpokladať, že ak Taliban nebude dominantnou silou v Afganistane, bude minimálne najmocnejšou. Je možné, že stiahnutie amerických jednotiek povedie k ukončeniu občianskej vojny v krajine. Ale nie je to isté. Nezabúdajme, že vo vojne zomreli desaťtisíce civilistov. Ale je dôležité povedať, že keby aj USA v Afganistane zostali ďalšie dva, tri či päť rokov, nezmenilo by to dianie v krajine,“ myslí si Felbabová-Brownová.