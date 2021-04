Vypitvané ministerstvo? Rošáda s českou diplomaciou nevyšla

Mal to byť manéver na dva ťahy. Minister kultúry by sa presunul na čelo diplomacie a jeho miesto by obsadil náchodský starosta. Tak si to vymyslel šéf sociálnej demokracie Jan Hamáček po tom, čo minulý piatok na zjazde najstaršej českej politickej strany porazil svojho vyzývateľa, doterajšieho ministra zahraničných vecí Tomáša Petříčka.

Vicepremiér Hamáček vzápätí splnil dávne želanie prezidenta Miloša Zemana a požiadal ho, aby Petříčka odvolal. Hlava štátu to v pondelok s radosťou urobila, vytypovaný náhradník sa však nečakane zaťal.

Minister kultúry Lubomír Zaorálek, ktorý už v rokoch 2014 až 2017 viedol rezort zahraničia, sa odmietol sťahovať do Černínskeho paláca. Sociálnodemokra­tický matador, ktorý je pôvodným povolaním televízny dramaturg, to navyše spravil tak teatrálne, že si vyslúžil sarkastickú pochvalu od premiéra. „Mám skutočne pocit, že tá kultúra mu ide skvele. Zahral toho Hamleta neuveriteľne, mohol by ísť pokojne do Národného divadla,“ citoval Andreja Babiša portál iRozhlas.

Šéf vlády i hnutia ANO okamžite zmietol zo stala požiadavky, ktorými Zaorálek podmienil prijatie ponuky. Adept na šéfa diplomacie trval na tom, aby ministerstvo zahraničných vecí dostalo späť právomoci, ktoré si rozdelili Babiš a Zeman. „Nie je to rovnaký rezort, ktorý som pred rokmi opúšťal,“ zdôraznil. Ministerstvo bolo podľa neho „vypitvané“, silné kompetencie prešli inam – politiku voči Rusku si vzal pod krídla Hrad a vzťahy s partnermi v EÚ predseda vlády. „Nemám chuť byť ako handra. Naozaj nie som žiadna bábka,“ dodal.

Zaorálek svoj odchod z čela ministerstva kultúry podmienil aj tým, že na jeho miesto príde kvalitný náhradník, za akého navrhnutého Zemanovho favorita Jana Birkeho nepovažuje. Starostu Náchodu Zaorálek považuje za odborníka na dopravu a bytovú problematiku, ktorý kultúre nerozumie.

Hoci Zaorálek priamo neodmietol post šéfa diplomacie, ktorý po odvolaní Petříčka dočasne spolu s rezortom vnútra zastáva Hamáček, podmienky, aké si stanovil, české médiá označili za vedome neprijateľné. „Predstava, ako Andrej Babiš prehovára prezidenta, aby splnomocnenca pre Rusko previedol späť pod ministerstvo, a vôbec nechal nahliadnuť po pokrievku lánsko-kremeľskej politiky, je na popukanie. To sa môže premiér rovno rozlúčiť s predstavou, ako kvôli nemu Miloš Zeman po voľbách zasa a znova ohýba ústavu a poveruje ho x-tým pokusom o zostavenie vlády,“ pripomenul portál E15 silnejúce pozície hlavy štátu pol roka pred parlamentnými voľbami, navyše v čase, keď komunisti vypovedali menšinovej vláde tolerančnú dohodu.

Podobne to vidí aj komentátor Hospodářskych novín Petr Honzejk. „Babiš potrebuje vyjsť v ústrety Zemanovi. Potrebuje, aby ho prezident vymenoval znova za premiéra. Prezident povedal, že za premiéra vymenuje šéfa víťaznej strany. To môže byť Babiš, aj keď ANO skončí hoci na 3. mieste za dvoma koalíciami. Zeman za to niečo chce. Konkrétne, aby česká vláda vedená Babišom vychádzala v ústrety jeho záujmom, ktoré sú zhodné so záujmami Vladimira Putina. Teda dostať do ČR Sputnik V a dostať Rosatom do tendra na dostavbu jadrovej elektrárne Dukovany. Do toho zapadá aj odstrániť z vlády tých, čo to vidia inak, ktorí sa pozerajú skôr na Západ než na Východ, ako bol napríklad Petříček,“ povedal Honzejk pre Českú televíziu.

Novým kandidátom sociálnych demokratov na post šéfa diplomacie je doterajší námestník ministra vnútra Jakub Kulhánek. „Bude dobrým ministrom zahraničných vecí. Študoval na prestížnej americkej univerzite, pôsobil ako námestník na ministerstve zahraničných vecí, obrany i vnútra. Je držiteľom previerky NBÚ na stupeň prísne tajné, na rozdiel od mnohých tých, ktorí doňho teraz kopú,“ obhajoval svojho vyvolenca na Twitteri Hamáček.

Jeho poznámka o „kopaní“ do Kulhánka sa vzťahuje na úvahy časti opozície, či niekdajšie konzultantské služby Kulhánka pre kontroverznú čínsku spoločnosť CEFC Europe nepredstavujú bezpečnostné riziko pre Česko. Politológ Jiří Pehe to glosoval s humorom. „Radujme sa z malých vecí: to, že budúci minister zahraničných vecí pracoval pre čínsku CEFC, je asi ešte stále lepšie, ako keby ČSSD vytiahla bývalého pracovníka Rosatomu,“ napísal na Twitteri Pehe.