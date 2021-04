USA oznámia nové sankcie voči Rusku za hackerské útoky

USA sa chystajú vo štvrtok oznámiť uvalenie sankcií na Rusko za vlaňajšie útoky hackerov, ktorí prenikli do systémov amerických federálnych úradov, ako aj za zasahovanie do prezidentských volieb. Pre agentúru AP to v noci na štvrtok miestneho času uviedol nemenovaný predstaviteľ administratívy amerického prezidenta Joea Bidena.