Kto nahradí Merkelovú? Nemci túžia po Bavorovi

Nemeckí kresťanskí demokrati sa musia rozhodnúť. Bude pre nich hlas ľudu, hlasom božím? V Nemecku sa v septembri konajú voľby do spolkového parlamentu, no konzervatívna koalícia zatiaľ nevie, kto ju povedie do kampane a bude jej kandidátom na kancelára.

V hre o to, kto by mohol nahradiť Angelu Merkelovú, sú dve mená. Predseda Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU) Armin Laschet a šéf Kresťansko-sociálnej únie (CSU) a bavorský premiér Markus Söder.

Stavia na Södera?

Kto má väčšiu šancu? Keď sa budú kresťanskí demokrati riadiť prieskumami verejnej mienky, určite stavia na Södera. Nemci ho ako kancelára jednoznačne preferujú pred Laschetom. Politbarometer nemeckej televízie ZDF je k predsedovi CDU neúprosný. Södera ako kandidáta na kancelára podporuje 63 percent Nemcov, proti je 31 percent. Lascheta si vybralo len 29 percent respondentov, odmieta ho 61 percent opýtaných.

Söder sa teší ešte väčšej popularite medzi stúpencami CDU/CSU. Z nich by ho ako kancelára rado videlo až 84 percent opýtaných. Laschetova podpora v tejto kategórii voličov je iba na úrovni 43 percent.

Napriek tomu však nájsť dohodu medzi dvoma politikmi asi nebude úplne jednoduché. Laschet je premiérom najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. Šéfom CDU sa trochu nečakane stal v januári a pravdepodobne sa bude ťažko zmierovať s tým, že by hral popri Söderovi iba druhé husle.

Kresťanskí demokrati však nebudú môcť rozhodnutie odkladať donekonečna. "Zatiaľ to naťahovali, ako sa dalo. Myslím, že by chceli začať niečím pozitívnejším. Teda, že koalícia CDU/CSU by rada videla, že sa jej trochu dvíha popularita. Potom by sa mohla dohodnúť na kandidátovi,“ uviedol z Berlína pre Pravdu Jörg Forbrig, analytik organizácie German Marshall Fund.

V tomto zmysle je spomenutý Politbarometer ZDF azda dobrou správou pre CDU/CSU. Podľa neho by konzervatívcov volilo 31 percent Nemcov. Naposledy kresťanským demokratom podporu viac ako 30 percent ukazovali výskumy začiatkom marca. Potom ich popularita vo viacerých prieskumoch klesla až na 25 percent a na chrbát im už dokonca dýchali Zelení s 23 percentami. Tí by teraz podľa Politbarometra získali 21 percent hlasov.

Vplyv na výsledok

Výskumy verejnej mienky naznačujú, že to, kto konzervatívcov povedie, by malo mať priamy vplyv na ich volebný výsledok. Podľa prieskumu inštitútu Insa pre denník Bild by blok CDU/CSU s Laschetom na čele mohol očakávať zisk 27 percent hlasov. Keby bol kandidátom na kancelára Söder, podpora kresťanskej únie by dosiahla až 38 percent.

CDU/CSU celkovo očividne dopláca na chorobu COVID-19. Hoci Merkelovej kabinet prvú vlnu zvládol pomerne dobre, pandemické opatrenia sa postupne stali nástrojom politického boja. Okrem toho sa nemalá časť Nemcov sťažuje, že vláda nedokázala správne nastaviť očkovací program a vakcinácia je pomalá. V krajine COVID-19 zabil už viac ako 80-tisíc ľudí.

"Samozrejme, médiá diskutujú o súboji Södera s Laschetom, o tom, kto je silnejší. Ale kresťanskí demokrati by potrebovali nejaké dobré správy. Keby sa podarilo lepšie rozbehnúť očkovanie, výsledky by sme mohli vidieť v máji. Malo by to CDU/CSU pomôcť. Možno až potom vyberú kandidáta na kancelára,“ uviedol Forbrig.