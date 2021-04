Do Moskvy po Sputnik? Babiš je proti

Český premiér Andrej Babiš nesúhlasí s ohlásenou cestou vicepremiéra, ministra vnútra a povereného šéfa rezortu diplomacie Jana Hamáčka do Moskvy. Hamáček chce v Rusku rokovať o vakcíne Sputnik V. Podľa Babiša to ale nie je jeho agenda. Avizovanú cestu ostro kritizovala aj parlamentná opozícia.

„Ja som mu odporučil, aby tú cestu zrušil, že na to nie je vhodná doba,“ citoval v piatok Babiša portál iDnes. "My máme ponuku vakcíny Sputnik, ale tá vakcína nie je schválená a musí ju schváliť EMA (Európska lieková agentúra). Takže to teraz skrátka nie je téma,“ dodal premiér.

"Vakcíny nie sú agenda pána Hamáčka a tá cesta nie je ideálna,“ odkázal Babiš šéfovi koaličných sociálnych demokratov. Vicepremiér za Babišovo hnutie ANO Karel Havlíček pre CNN Prima NEWS priznal, že o Hamáčkovej ceste sa dozvedel z médií. „Vláda o tom nerokovala. Žiadny mandát tým pádom nikomu neposkytla,“ poznamenal.

Zmysel cesty ohlásenej na pondelok nevidí ani minister zdravotníctva Petr Arenberger. Podľa neho je akýkoľvek nákup Sputnika momentálne predčasný, kým ruská strana nedodala všetky podklady a EMA ruskú vakcínu neschválila. "Asi by som mal pánovi Hamáčkovi popriať šťastnú cestu,“ povedal pre Českú televíziu šéf rezortu, pod ktorý dovoz vakcín spadá. "My už ale v podstate máme prisľúbených 300– tisíc dávok, to bolo verejné vyhlásenie ruskej strany, takže asi by stačilo len zatelefonovať a objednať lietadlo,“ doplnil Arenberger.

Ohlásená misia Hamáčka v piatok vyvolala búrlivé výmeny názorov v Poslaneckej snemovni. Opozícia upozorňovala na to, že Hamáček provizórne riadi ministerstvo zahraničných vecí. V jeho osobe tak úradujúci šéf českej diplomacie navštívi Moskvu po prvý raz po pätnástich rokoch a to práve v čase mimoriadne vyostrených vzťahov západných spojencov s Ruskom. Poslanci stredopravicovej opozície Hamáčkovu návštevu spochybňovali aj v súvislosti s napätím na ukrajinsko-ruských hraniciach a s plánovanou výstavbou nového bloku Jadrovej elektrárne Dukovany, o ktorú má Moskva záujem.

Predseda ľudoveckých poslancov Jan Bartošek žiadal, aby zákonodarcovia dostali zdôvodnenie cesty, informácie o zložení delegácie i o nákladoch. Dolná komora parlamentu podľa jeho návrhu mala tiež Hamáčka vyzvať, aby v Rusku otvoril tému Ukrajiny, ruskej anexie Krymu a uväzneného opozičného politika Alexeja Navaľného.

"Pán minister Hamáček sa svojou sólo akciou chystá v Moskve objednať dodávky vakcíny Sputnik V, ktorá je geopolitickým nástrojom Ruska,“ vyhlásila podpredsedníčka poslaneckého klubu ODS Jana Černochová. "Navyše po jej dodaní na Slovensko v odlišnom zložení, než v akom sa o certifikáciu uchádza, narastajú pochybnosti o jej transparentnosti,“ citoval Černochovú portál CT24.

Opoziční politici spochybňovali aj to, že v delegácii má byť bývalý predseda slovenského parlamentu Andrej Danko. "Je to agent ruského vplyvu,“ upozornil poslanec Pirátov Jan Lipavský.