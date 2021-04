Na Windsorskom hrade sa naposledy rozlúčia s princom Philipom

V súlade so želaním samotného princa pôjde o kráľovský pohreb, nie štátny. Verejnosť sa pre pandemické opatrenia na pohrebe nebude môcť zúčastniť, smútočné obrady však budú vysielané v televízii.

Pre verejnosť bola na oficiálnej webovej stránke Buckinghamského paláca zriadená virtuálna kondolenčná kniha. Kráľovská rodina zároveň žiada ľudí, aby sa v súlade s pandemickými reštrikciami nezúčastňovali na spomienkových zhromaždeniach a nekládli kvety k bránam kráľovských rezidencií. Namiesto toho môžu prispieť na chod akejkoľvek charitatívnej organizácie – napríklad jednej z tých, ktoré počas svojho života princ Philip, vojvoda z Edinburghu, podporoval.

Platné epidemiologické predpisy obmedzujú účasť na poslednej rozlúčke na 30 osôb. Na pohrebe sa zúčastní len Philipova najbližšia rodina a jeho osobný tajomník Archie Miller Bakewell. Britský premiér Boris Johnson sa na pohreb osobne nedostaví, aby umožnil účasť členom kráľovskej rodiny, medzi ktorými budú aj štyri deti Alžbety II. a princa Philipa, ich partneri a tiež osem vnúčat.

Princ Harry bez Meghan

Buckinghamský palác potvrdil, že na rozlúčke s princom Philipom sa zúčastní aj jeho vnuk Harry, avšak bez svojej manželky Meghan, ktorej lekár pre pokročilé štádium tehotenstva neodporučil cestovať.

V súlade s koronavírusovými predpismi budú mať účastníci pohrebu na tvárach ochranné rúška a budú dodržiavať dostatočné rozstupy, informuje britská spravodajská stanica BBC.

Philipovo telo bude z kráľovskej súkromnej kaplnky na Windsorskom hrade do Kaplnky sv. Juraja premiestené na špeciálne upravenom Land Roveri, ktorý pomohol navrhnúť sám princ. Čestný osemminútový sprievod budú tvoriť príslušníci kráľovskej námornej pechoty a ďalších zložiek britskej armády spájaných so zosnulým princom. Zaznieť má aj salva či stredoveký zvon, píše BBC.

Väčšina členov kráľovskej rodiny – vrátane Philipovho syna a následníka britského trónu princa Charlesa, ako aj Philipových vnukov Williama a Harryho – bude kráčať v zástupe za rakvou do kaplnky. Kráľovná Alžbeta II. pricestuje na obrad samostatne.

Telo dočasne uložia do kráľovskej krypty

Rakva s pozostatkami vojvodu z Edinburghu bude prikrytá Philipovou kráľovskou štandardou, ktorá pripomína dôležité aspekty jeho života. Jej vrch bude zdobiť veniec a tiež princova slávnostná vojenská čiapka a meč ako symboly jeho niekdajšieho pôsobenia v kráľovskom námorníctve. Na miesto pohrebu ju ponesie osem nosičov – tých pri vchode do kaplnky privítajú arcibiskup z Canterbury Justin Welby a windsorský dekan David Conner, ktorý bude smútočný obrad celebrovať.

Telo zosnulého manžela kráľovnej napokon uložia do kráľovskej krypty v pohrebnej kaplnke. Nebude to však trvalé miesto jeho posledného odpočinku: keď raz zomrie aj Alžbeta II., prenesú Philipove pozostatky do pamätnej kaplnky kráľa Juraja VI. v tej istej kaplnke, kde natrvalo spočinie po boku svojej manželky.

Príbuzní princa nebudú mať vojenské uniformy

Účastníci sobotňajšieho pohrebu princa Philipa sa odklonia od tradície a na poslednú rozlúčku neprídu oblečení vo vojenských uniformách. Pre TASR to povedal William Hanson, britský odborník na etiketu a riaditeľ inštitútu The English Manner.

Túto informáciu pre TASR potvrdila aj spravodajkyňa televízie CNN venujúca sa téme britskej monarchie Victoria Arbiterová. Tá zároveň informovala, že išlo o rozhodnutie samotnej kráľovnej Alžbety II., ktorá tak podľa nej chce ukázať, že rodina drží pohromade, a zaistiť, aby sa pozornosť sústredila na jej zosnulého manžela.

Hanson však dodáva, že napriek tomu, že ide o tradíciu, takýto „dress code“ bol porušený na viacerých kráľovských pohreboch – napríklad pri poslednej rozlúčke s princeznou Margaret, mladšou sestrou kráľovnej, v roku 2002.

Muži budú namiesto uniforiem oblečení vo formálnom odeve, ktorý bude podľa Hansona pozostávať z čierneho fraku, čiernej vesty a kravaty. Tí z nich, ktorým boli udelené vojenské medaily alebo iné vyznamenania, ich budú mať pripnuté na ľavej strane saka, približuje. Členky kráľovskej rodiny budú mať podľa neho na sebe čierne formálne šaty, čierne klobúky a topánky so zatvorenou špičkou.

Pohrebom sa v Británii skončí osemdňový štátny smútok, ktorý bol vyhlásený v deň Philipovho úmrtia a vzťahoval sa aj na predstaviteľov britského štátu pôsobiacich v zahraničí.

Všetky štátne vlajky vrátane vlajok na britských veľvyslanectvách, konzulátoch a ďalších britských budovách v zahraničí budú viať na pol žrde do 08.00 h deň po Philipovom pohrebe.

Nárok na štátny pohreb majú zvyčajne len britskí panovníci, avšak tamojší parlament už v minulosti udelil niekoľko výnimiek. Najznámejšia bola udelená bývalému britskému premiérovi Winstonovi Churchillovi, informuje britská televízia ITV.