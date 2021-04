Česko požiada o akt solidarity. Vyhostí Rusov aj Slovensko?

Zároveň objasnil, prečo premiér Andrej Babiš prišiel s informáciou o zapojení Rusov do explózie v sobotu neskoro večer: „Predseda vlády musel rýchlo konať, lebo existovalo riziko úniku tejto správy do médií. Vyzeralo by hlúpo, keby sa verejnosť o tom dozvedela z médií a nie od premiéra."

V pondelok budú prostredníctvom videokonferencie diskutovať na pravidelnom rokovaní ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ. „Jan Hamáček, ktorý je dočasne poverený riadením rezortu českej diplomacie, bude o závažnom prípade hovoriť. Dohoda je taká, že vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku a bezpečnostné záležitosti Josep Borrell sa zmieni o výbuchu a následne Hamáček požiada o slovo. Bude apelovať na gesto solidarity od ostatných členských štátov," povedal zdroj pod zárukou anonymity.

Podobne podľa neho plánuje Česko postupovať na rokovaní veľvyslancov členských krajín NATO. Tiež bude apelovať na prejav solidarity.

Reakciou členských štátov NATO a EÚ môže byť s najväčšou pravdepodobnosťou vyhostenie nejakých ruských diplomatov (Česko ich posiela preč zo svojho územia až 18). Podobná odveta sa zo strany Londýna a jeho spojencov udiala po otrave bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a dcéry Julije v anglickom meste Salisbury v marci 2018. Podľa Británie chceli dvaja rovnakí Rusi, ako boli tí, čo prenikli do muničného areálu v Česku, zabiť prebehlíka z tajnej služby nervovo paralytickou látkou novičok. Lekári Skripaľovi zachránili život v nemocnici a aj dcére.

Slovensko na rozdiel od väčšiny členov NATO a EÚ pred dvomi rokmi nepristúpilo k vyhosteniu nijakého ruského diplomata. Za dostatočné gesto solidarity označilo dočasné stiahnutie veľvyslanca SR z Moskvy.