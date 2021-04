Ľudia, čo útočili v Česku, sú hrdlorezi, tvrdí expert na tajné služby

Jednotka ruskej vojenskej rozviedky GRU, ktorá sa v roku 2014 mala podieľať na sabotáži v muničnom sklade v českých Vrběticiach, stále existuje a funguje dobre. V rozhovore pre Pravdu to povedal Mark Galeotti, autor knihy Musíme si pohovoriť o Putinovi. Podľa experta na ruské bezpečnostné služby síce Západ na boj s aktivitami Moskvy vyčlenil viac zdrojov, no do tajného konfliktu s Kremľom sa pustiť nechce.

Ako si vysvetľujete útok na muničný sklad v Česku, pri ktorom zahynuli aj dvaja civilisti? Z toho, čo vieme, a ak vezmeme do úvahy zapojenie ľudí z ruskej vojenskej rozviedky GRU ako Alexander Miškin a Anatolij Čepiga, ako hodnotíte túto operáciu?

Mark Galeotti

Vyzerá to tak, že išlo o narušenie vojenských dodávok na Ukrajinu. Vieme o ďalších útokoch na muničné sklady na Ukrajine a v Bulharsku. A tiež o prípade Emiliana Gebreva, ktorého otrávili novičkom. On je bulharský obchodník, ktorý kupoval muníciu zo skladu v Česku. Vyzerá to ako koordinovaná akcia v čase, keď na tom boli bojujúce ukrajinské sily veľmi zle a potrebovali doplniť vojenské zásoby.

Miškin a Čepiga sa zapojili do viacerých incidentov, vrátane otravy Skripaľovcov v Salisbury v roku 2018. Ako je vôbec možné, že Západ nechal Rusov pôsobiť tak dlho a v podstate bez problémov?

Do istej miery platí, že sme ich nechali fungovať voľne. Nebrali sme do úvahy, čo hovorí Moskva. Kremeľ spomínal existenčný stret so Západom, najmä po revolúcii na Ukrajine. Bolo ľahké reči Ruska, ako sa na nej podieľali CIA a MI6, odmietnuť ako propagandu. Ale vyzerá to tak, že paranoidní ľudia v Kremli veria tomu, že Ukrajinu im Západ vzal. Videli sme, čo sa deje a ako Rusko reaguje, ale niektoré veci sme si nespojili.

Čo vieme o tom, ako vznikla jednotka GRU, ktorá sa podieľa na vraždách a sabotážach?

S existenciou jednotky 29155 je už spojená istá mytológia. Viacerí ľudia sa domnievajú, že je oveľa mocnejšia, ako je to v skutočnosti. Že je zapojená do všetkého. Od šírenia politických dezinformácií po vraždy ľudí. Útvary rozviedky GRU z času na čas menia názvy, je to súčasť bezpečnostných protokolov. Od roku 2014 sa jednotka 29155 stala hlavným nástrojom istého druhu ruských operácií. Hovoríme tu o hrdlorezoch. O ľuďoch, ktorých tajné služby využívajú na takzvanú mokrú prácu, teda na zabíjanie. Nerobia niečo sofistikované.

Táto jednotka stále funguje?

Podľa informácií, ktoré máme, existuje a je na tom dobre. Možno zmenila názov. Zistíme to. Jednotka vykonáva rozkazy Kremľa. Samozrejme, nie vždy sa jej darí. Moskva chcela určite vidieť Sergeja Skripaľa mŕtveho a bola by radšej, keby aktivity GRU boli viac utajené.

Keď vravíte, že funguje a je na tom dobre, snažia sa ju západné tajné služby zastaviť?

Od prípadu Skripaľovcov sme sa o týchto ruských aktivitách veľa dozvedeli. Tajné služby tak povediac retrospektívne pospájali viacero udalostí. Je to aj prípad Česka. Pre GRU je momentálne trocha zložitejšie používať falošné dokumenty. Viem, že západné tajné služby vyčlenili na tieto veci viac zdrojov. Snažia sa identifikovať ľudí, ktorí pracujú pre jednotku 29155. Toto robí aj investigatívna organizácia Bellingcat. Väčšina aktivít západných služieb je však zameraných na to, aby sa agenti GRU vôbec nedostali tam, kam by chceli ísť, aby niečo urobili. Nie je to nejaký dramatický boj. Treba si to predstaviť tak, že keď sa niekto z GRU chystá na nejakú prácu v zahraničí, úrady zabránia tomu, aby dostal víza. Nie je to teda až také vzrušujúce.

Mal by byť Západ aktívnejší?

Áno, veci ako sankcie či odhaľovanie identity agentov nie sú až také vzrušujúce. Pamätám si, že keď som pôsobil v Prahe v rokoch 2016 až 2018, nebol som práve populárny medzi niektorými ľuďmi na ministerstve zahraničných vecí. Hovoril som totiž, že ich prístup k ruským aktivitám by mal byť priamejší. Nedávam si za to zásluhy, je však pozoruhodné, čo sa v Česku udialo teraz. Určite sa niektoré veci zmenili. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že je lákavé, aby sme prešli na aktívnejší prístup k pôsobeniu ruských tajných služieb. Problémom však je, že si nemyslím, že je Západ pripravený, aby sa s Moskvou vydal na tajný vojnový chodník. Ak to urobíme, budeme musieť akceptovať eskaláciu napätia. Neznamená to, že keď k tomu pristúpime, že Rusi uhnú. Niektoré krajiny by tento prístup rady zvolili, ale Západ ako celok naň nie je pripravený.