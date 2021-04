Je veľká šanca, že Biden navštívi Slovensko

Šéf Bieleho domu Joe Biden by mohol o dva mesiace priletieť na Slovensko. Exkluzívnu informáciu o možnej ceste získal denník Pravda od nemenovaného predstaviteľa americkej diplomacie vo Washingtone s prísnou zárukou zachovania anonymity tohto zdroja. „Vo východnej časti Európy sú dve možnosti, kam Biden môže zamieriť. Buď to bude Bratislava, alebo nejaký štát na Balkáne,“ spresnil.

Podotkol, že šanca Slovenska je väčšia. „Ak prezident USA príde do Bratislavy, oznámime to slovenským orgánom do dvoch týždňov, čiže najneskôr okolo začiatku mája," dodal. Poznamenal, že rozhodnutie bude závisieť od vývoja na ukrajinsko-ruských hraniciach, ktorý sa vyhrocuje. „O súvisiacich podrobnostiach sa však nemôžem nijako zmieniť," uviedol. Biden by sa mal podľa tohto zdroja z USA zúčastniť na prestížnej medzinárodnej konferencii GLOBSEC.

„Vždy sa snažíme doniesť na naše podujatie čo najsilnejšiu politickú delegáciu z celého sveta a tento rok nie je výnimkou. Nakoľko potenciálna účasť významných politických špičiek podlieha diskrétnemu režimu, nemôžem preto potvrdiť ani vyvrátiť žiadnu takúto informáciu," reagoval pre Pravdu Róbert Vass, šéf rovnomennej organizácie, ktorá konferenciu každoročne v Bratislave organizuje.

Hlavným bodom Bidenovej cesty do Európy je summit NATO, ktorý sa v Bruseli uskutoční v júni. Organizátori GLOBSEC plánujú túto bezpečnostnú konferenciu v júnovom termíne.

