Českí poslanci žiadajú zásadné obmedzenie počtu ruských diplomatov

Uznesenie preložil Jan Bartošek z KDU-ČSL a podporili ho poslanci naprieč celým politickým spektrom. Zdržali sa len poslanecké kluby SPD a KSČM a proti boli aj dvaja nezávislí poslanci – Lubomír Volný a Marian Bojko.

Snemovňa v uznesení tiež podporila vyhostenie 18 ruských diplomatov a vyzvala vládu, aby žiadala o podporu EÚ a NATO. Vládu zároveň vyzvala aj k zásadnému obmedzeniu početného zastúpenia na veľvyslanectve Ruska v Prahe. Hlasovaním ale neprešiel návrh, aby bol v Prahe rovnaký počet ruských diplomatov, ako je aktuálne českých v Moskve, uvádzajú Novinky.cz.

Kritika premiéra

Opozícia v Snemovni tiež skritizovala pondelňajšie slová premiéra Andreja Babiša, že vo Vrběticiach nešlo o štátny terorizmus, ale o „útok na tovar“ bulharského obchodníka. Samotný Babiš sa v utorok za svoje slová ospravedlnil.

„Použil som slovo tovar, za to sa ospravedlňujem, tak som to nemyslel. Je mi ľúto, že prišli o život naši spoluobčania. Nebolo to vôbec takto myslené. Ja som len interpretoval to, čo nám bolo povedané,“ povedal Babiš v Snemovni. „Samozrejme, že išlo o životy, predovšetkým o životy a bol to odporný a úplne neprijateľný teroristický akt, pri ktorom zomreli dvaja ľudia,“ dodal.

Česká republika vyhostila v pondelok 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Vyhostenie súvisí s výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, do ktorého boli zrejme zapojení ruskí agenti. Rusko recipročne vyhostilo 20 zamestnancov ambasády Českej republiky v Moskve.

Prvý muničný sklad vo Vrběticiach explodoval 16. októbra 2014 a druhý 3. decembra toho istého roku. Pri prvom výbuchu zomreli dvaja ľudia.