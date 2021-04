Podľa Ruska Česko koná na objednávku. Koho, nespresnilo

Rozhlasovej stanici Vesti FM tiež povedala, že dnes českému veľvyslancovi v Moskve oznámi, aké budú prípadné ďalšie kroky Ruska.

Rokovania Prahy voči Moskve podľa Zacharovovej možno vysvetliť iba objednávkou takéhoto správania, čo nemá nič spoločné s diplomaciou. „Existuje jednoducho objednávka takéhoto správania. To v žiadnom prípade nesúvisí so zdravým rozumom, s pragmatickosťou, s diplomaciou už vôbec nie. Pracuje sa na objednávke, pretože inak logiku vecí vysvetliť sa nedá,“ uviedla podľa agentúry TASS hovorkyňa.

Zacharovová tiež oznámila, že dnes bude na ruskom ministerstve zahraničia pokračovať rozhovor s českým veľvyslancom Vítězslavom Pivoňkom. „O žiadne veštenie, o žiadne, povedzme, predtuchy o krokoch, ktoré (v Prahe) môžu urobiť, už nepôjde. Pôjde o konkrétny rozhovor o tom, aké kroky sa podniknú (Moskvou), ak Praha podnikne príslušné kroky,“ citoval TASS Zacharovovú.

Česko v sobotu vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády, ktorí podľa českých úradov pracovali pre tajné služby. Praha tak urobila s odvolaním sa na odhalenie bezpečnostných zložiek, podľa ktorých sú z výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach na Zlínsku z roku 2014 dôvodne podozriví dvaja agenti ruskej vojenskej tajnej služby GRU. Rusko označilo český postup za nepriateľský akt a jeho zdôvodnenie za absurdné, nepriateľské a provokačné. V odvetnom kroku potom vyhostilo 20 zamestnancov českého veľvyslanectva v Moskve.

Český minister zahraničia Jakub Kulhánek v stredu ruskému veľvyslancovi v ČR Alexandrovi Zmejevskému povedal, že Rusko má čas do dnešných 12:00, aby umožnilo návrat všetkých 20 vyhostených českých diplomatov na veľvyslanectvo v Moskve. Ak tak neurobí, minister dnes popoludní rozhodne o znížení počtu pracovníkov ruskej ambasády v Prahe tak, aby zodpovedal stavu na českom veľvyslanectve v Moskve.

Prieskum: Rusko je hrozba

Česi väčšinou vnímajú Rusko ako bezpečnostnú hrozbu pre svoju krajinu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median pre Český rozhlas, ktorý uskutočnila v čase súčasných napätých diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Český rozhlas zverejnil prieskum vo štvrtok na svojej internetovej stránke.

Na otázky odpovedalo vyše 1000 respondentov v pondelok a utorok tento týždeň. Česi si podľa prieskumu prevažne myslia, že Rusko je bezpečnostnou hrozbou. Na škále od 1 do 10, keď jednotka znamená nulovú a desiatka obrovskú hrozbu, ohodnotili riziko číslom 6,5. Ako obrovskú hrozbu vníma Rusko takmer pätina oslovených.

„Sú to predovšetkým ľudia, ktorí žijú vo veľkých mestách. Tam uviedlo 25 percent obyvateľov, že Rusko pre nich predstavuje obrovskú hrozbu. Medzi voličmi ODS to isté uviedlo 34 percent respondentov a medzi tými, ktorí v prezidentských voľbách dali svoj hlas Jiřímu Drahošovi, to je 26 percent,“ spresnil pre Radiožurnál riaditeľ agentúry Median Přemysl Čech.

Naopak, desať percent opýtaných nepovažuje Rusko za hrozbu vôbec – medzi nimi je štvrtina voličov KSČM a pätina opýtaných nad 60 rokov. Respondenti v tejto vekovej skupine majú zároveň voči Rusku najvyhranenejšie postoje vo vnímaní tejto krajiny ako minimálnej či obrovskej hrozby.

Podľa Čecha to zrejme súvisí s tým, že si pamätajú okupáciu Československa sovietskymi vojskami. „Medzi tými staršími ľuďmi zostáva silná spomienka na to, čo sa tu odohralo v roku 1968,“ doplnil.

Po tom, čo sa objavilo dôvodné podozrenie zo zapojenia ruských tajných služieb do výbuchu vo Vrběticiach, minister priemyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček povedal, že vláda nepočíta s účasťou ruskej firmy Rosatom na chystanom tendri na dostavbu nového bloku Jadrovej elektrárne Dukovany.

„Fakticky to znamená, že v rámci bezpečnostného posúdenia nebude kontaktovaný ani oslovený ruský dodávateľ Rosatom,“ vyhlásil.

Vyradenie Rosatomu podporuje v prieskume väčšina respondentov – celkom 65 percent. Najčastejšie sú to ľudia z veľkých miest, s vysokoškolským vzdelaním a voliči ODS a Pirátov.

"Proti vyradeniu je 27 percent českej populácie. Medzi voličmi KSČM je to dokonca 77 percent, "spresnil Čech.

Prevažná časť respondentov, ktorí odmietajú vyradenie Rosatomu z tendra na Dukovany, zároveň v prieskume uviedla, že Rusko nevníma ako hrozbu.