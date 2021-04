Prieskum v Maďarsku: Opozícia by tesne porazila Fidesz

Zoskupenie šiestich opozičných strán v Maďarsku by v súčasnosti zrejme volilo 49 percent voličov, pričom vládna strana Fidesz by dostala pravdepodobne 48 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu Závecz Research, ktorého výsledky vo štvrtok zverejnilo internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság.