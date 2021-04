Snemovňa reprezentantov schválila návrh, aby bolo mesto Washington 51. štátom Únie

Návrh bol v Snemovni reprezentantov, kde majú väčšinu demokrati, schválený pomerom hlasov 216–208. V Senáte bude schválenie legislatívy oveľa zložitejšie, keďže naňho nebude stačiť len jednoduchá väčšina, ktorú tam majú demokrati. Bude tak potrebné, aby demokrati na svoju stranu získali aj najmenej desať republikánov.

Návrh žiada, aby mal Washington ako 51. štát americkej Únie jedného zástupcu v Snemovni reprezentantov a dvoch senátorov. Mesto Washington je pritom tradične baštou Demokratickej strany.

Súčasťou jeho nového štátu by podľa návrhu nemala byť malá časť územia vrátane Bieleho domu, Kapitolu a parku National Mall, ktoré zostanú federálnym dištriktom.

Namiesto federálneho dištriktu District of Columbia by zároveň nový štát mal byť známy ako Washington, Douglass Commonwealth. Toto pomenovanie súvisí so známym abolicionistom Frederickom Douglassom, ktorý žil vo Washingtone od roku 1877 až do svojej smrti v roku 1895.

Pojem „Commonwealth“ – spoločenstvo obsahujú nateraz oficiálne názvy štyroch štátov USA – Virgínie, Kentucky, Massachusetts a Pensylvánie.

Návrh na vznik 51. štátu mal podporu prezidenta USA Joea Bidena, ktorý vo svojom vyhlásení z utorka označil súčasný stav Washingtonu za „urážku demokratických hodnôt, na ktorých bol založený náš národ“.

Biely dom označil Washington za hodný vyhlásenia za štát – s „robustnou ekonomikou, bohatou kultúrou a rozmanitou populáciou Američanov zo všetkých spoločenských vrstiev, ktorí majú nárok na úplnú a rovnakú účasť na našej demokracii“.