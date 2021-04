Príliš veľa policajtov v USA používa licenciu na zabíjanie, tvrdí expert

Odborník skúma fungovanie policajných zborov. V utorok sa súdna porota v Minneapolise zhodla na verdikte v prípade zabitia Floyda, ktorý zomrel vlani v máji. Jeho smrť viedla v USA k obrovským protestom. Podľa poroty je za zabitie Floyda zodpovedný bývalý policajt Derek Chauvin. Za vraždu druhého stupňa mu hrozí až 40 rokov väzenia. Chauvin pri zatýkaní viac ako deväť minút kľačal na Floydovom krku a ignoroval jeho sťažnosti, že nemôže dýchať.

Aký vplyv bude mať verdikt?

Kenneth Warren

Policajné praktiky sa nezmenia zo dňa na deň. Šéf rezortu spravodlivosti Merrick Garland oznámil, že jeho ministerstvo sa zameria na hĺbkovú kontrolu polície v Minneapolise, kde Chauvin pracoval. Ministerstvo to urobilo aj po incidente vo Fergusone (v roku 2014 vo Fergusone na predmestí St. Louis policajt Darren Wilson zastrelil 18-ročného Afroameričana Michaela Browna, Wilson však podľa ministerstva konal v sebaobrane a z ničoho ho neobvili, pozn. red.). S dvoma kolegami sme mali grant 60-tisíc dolárov a skúmali sme, ako funguje polícia vo Fergusone. Porovnávali sme bohatšie štvrte, v ktorých žijú najmä belosi, s chudobnejšími, kde bývajú hlavne černosi. V tých druhých sa policajti správali oveľa horšie. Okrem iného využívali dopravné kontroly, aby si zabezpečili potrebný zdroj príjmov.

Je to hlbší problém?

Policajné praktiky v USA sú otrasné. Nábor do zboru ani výcvik nie sú náležité. Medzi policajtmi sa objavujú tí najhorší ľudia. Rasizmus sa vyskytuje bežne a to má vplyv na správanie polície k menšinám. Príslušníkov zboru vedú k tomu, aby využívali neprimeranú silu a eskalovali situácie. Sám mám skúsenosti, že policajti sú pri dopravných kontrolách neslušní až vyslovene hrubí. Musím povedať, že sa to netýka len menšín, hoci k nimi sa správajú ešte horšie. Mám bielych aj černošských priateľov, ktorí mi o dopravných kontrolách rozprávajú hororové príbehy.

Ako do toho zapadá správanie Dereka Chauvina?

Použil neprimeranú silu ešte horším spôsobom, ako sa to deje zvyčajne, ale nie je to nič neobvyklé. Na tomto prípade je však iné, že to urobil na verejnosti a kamery zaznamenali, ako vraždí Floyda. Väčšinou sa také veci dejú mimo záznamu, bez toho, aby sme to videli. Policajti držia spolu, navzájom sa obraňujú a zakrývajú konanie kolegov. Policajné odbory stoja v ceste potrebným reformám. Na to sa dlhodobo sťažujú miestni predstavitelia v mestách. Sám som ich počul, ako tvrdia, že najväčšou prekážkou, aby sa urobili nejaké zmeny, sú policajné organizácie a odbory.

Americký prezident Joe Biden povedal, že verdikt je veľkým krokom vpred. Súhlasíte?

Nie. Myslím si, že je to veľmi dôležitý verdikt, pretože väčšina policajtov sa nemusí zodpovedať za brutálne činy, dokonca za vraždy. Keby Chauvinovo správanie nenatočili, tiež by z toho vyviazol. Sme svedkami snahy zmeniť políciu, ale nebude to ľahké. Bude veľmi zložité presvedčiť policajných veteránov, aby robili veci inak. Viac pozornosti je potrebné venovať tomu, aby sa do zboru vôbec nedostali ľudia, ktorí sa na policajnú prácu nehodia. Dá sa to dosiahnuť rôznymi spôsobmi vrátane psychologických testov. Policajtov treba viesť tak, aby sa situácie, do ktorých sa dostanú, snažili riešiť pokojne, nie aby ich eskalovali. A mali by dokázať rešpektovať príslušníkov menšín. Celý život počúvam o reforme polície v USA, veľmi málo sa však zmenilo. Využívanie kamier na tele pomôže, ale nájdu sa výhovorky, prečo boli vypnuté. A nie každé neprimerané použitie sily zachytia ľudia na mobilné telefóny. Podľa mňa sa Chauvinov čin dá prirovnať k plánovanej vražde. Ako je možné, že nevedel, že Floyda zabíja? Prečo ignoroval ľudí, ktorí mu hovorili, aby prestal, keď bolo jasné, že Floyd zomiera? Z akého dôvodu ho nezastavili iní policajti? Všetko toto ma trápi.

Takže nepredpokladáte, že by sa po vražde Georgea Floyda niečo zmenilo?

Som pesimistický, že by sme boli svedkami reformy polície. O nej sa hovorí vždy po takýchto incidentoch. No polícia sa naďalej správa po svojom. Faktom je, že máme príliš veľa hlúpych a rasistických policajtov, ktorí sú radi, keď môžu použiť silu. Je strašidelné vidieť, že títo ľudia využívajú licenciu na zabíjanie. Robia to, lebo im to väčšinou prejde. Chránia ich súdy a prokurátori takéto prípady neotvárajú často. Verím, že z tejto tragédie vyjde aj niečo dobré, ale nebude to stačiť.