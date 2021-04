Američania si predvolali ruského chargé d’affaires a znovu podporili Česko

Americká diplomacia na twitteri znovu vyjadrila „plnú podporu Českej republike“, ktorá sa minulú sobotu dostala do diplomatického sporu s Moskvou.

„Ruský chargé d'affaires dnes využil schôdzku na ministerstve zahraničia, aby dôrazne odmietol nepodložené obvinenia proti Rusku z destabilizačných akcií naprieč euroatlantickou oblasťou,“ píše sa v tweete ruskej diplomatickej misie vo Washingtone. Tá tiež priložila snímku bývalého príspevku oddelenia pre európske a eurázijské záležitosti amerického ministerstva zahraničia, ktoré v ňom oznamuje predvolaní ruského diplomata.

„Ministerstvo zahraničia si dnes predvolalo ruského chargé d'affaires, aby vyjadrilo znepokojenie nad destabilizujúcimi akciami, ktoré Rusko ďalej vykonáva naprieč euroatlantickým priestorom (…) a aby demonštrovalo našu plnú podporu Českej republike,“ uvádza sa v tweete.

Čítajte viac Únia by mala byť jednotná. Vtedy ju bude Rusko počúvať

Jedna strana 18, druhá 20

Diplomatická roztržka medzi Prahou a Moskvou sa rozhorela 17. apríla po uverejnení dôvodných podozrení českej strany, že ruská vojenská rozviedka GRU stála za výbuchmi vo Vrběticiach v roku 2014. Česko kvôli tomu vyhostilo 18 ľudí z ruskej ambasády v Prahe, Moskva potom 20 pracovníkov českého veľvyslanectva v Moskve. Vo štvrtok české ministerstvo zahraničia informovalo o nútenom odchode ďalších ruských diplomatov z Česka do konca mája. Rusko oznámilo, že prechádza v počtoch pracovníkov ambasád „na striktnú paritu“. Na každom zastupiteľskom úrade podľa Moskvy zostane po siedmich diplomatoch, 25 administratívno-technických pracovníkoch a 19 zamestnancoch najatých na mieste.

Česku už skôr vyjadril podporu rad západných krajín, okrem Spojených štátov aj Británia či Nemecko. Solidaritu s Českom ako členskou krajinou vyjadrili aj NATO a EÚ. Slovensko, Litva, Lotyšsko a Estónsko tento týždeň na znamenie solidarity oznámili vyhostenie ruských diplomatov. Moskva už avizovala, že na tieto kroky bude reagovať.

Čítajte viac Slovensko vyhostí troch ruských diplomatov. Rusko je sklamané, bude reagovať

Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová v noci na dnes na svojom facebooku komentovala poďakovanie českých predstaviteľov krajinám, ktoré ČR v diplomatickej roztržke s Moskvou podporili. „Šéf českej diplomacie poďakoval na twitteri Estónsku, Lotyšsku a Litve, ktoré na výraz solidarity s Českom oznámili vyhostenie ruských diplomatov. Koľko českých klasikov mi v týchto dňoch prišlo na myseľ. Teraz je možné citovať (Karla) Čapka: Kobylky sú prírodná pohroma, hoci ak je (kobylka) sama, nie je vôbec strašná…,“ uviedla hovorkyňa.

Vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa ďalej vyostrili po tom, čo USA v polovici apríla uvalili na Rusko sankcie a vyhostili desať jeho diplomatov. Washington to označil za odpoveď na údajné zasahovanie Ruska do novembrových volieb v USA či na kybernetické útoky na americké vládne inštitúcie a súkromné ​​firmy pod taktovkou Moskvy. Moskva reagovala odvetnými krokmi. Ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov sa dočasne stiahol z Washingtonu kvôli údajným konzultáciám už 17. marca, krátko potom, čo Biden označil v televíznom rozhovore Putina za „zabijaka“. Do Spojených štátov odletel tento týždeň na konzultácie podľa ruských médií tiež americký vyslanec v Moskve John Sullivan.