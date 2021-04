Ruský veľvyslanec: Český príbeh je súčasť protiruskej psychózy Západu

Vyhostenie ruských diplomatov z Česka a snaha zapojiť do diplomatickej roztržky Európsku úniu a NATO je súčasť "protiruskej psychózy Západu", vyhlásil dnes ruský veľvyslanec pri EÚ Vladimir Čižov.

„Európska únia a služba pre vonkajšiu činnosť EÚ uviedli, že otázka vyhostenie diplomatov je výlučne v kompetencii členských štátov. Chcem veriť, že si vzali ponaučenie z hrubej politickej chyby, ktorú urobili v roku 2018,“ povedal agentúre TASS Čižov. EÚ vtedy podľa neho zistila, ako Rusko „v podobných prípadoch reagovalo a bude reagovať“.

Ruskí diplomati museli v roku 2018 hromadne opúšťať svoje posty nielen v krajinách Európskej únie kvôli prípadu otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeja Skripala a jeho dcéry Julie, z ktorej Británia vinila rovnako ruských agentov, ktorých teraz podozrieva Česko v prípade explózií vo Vrběticiach z roku 2014. Z viac ako 25 krajín sveta sa vtedy muselo vrátiť okolo 150 ruských diplomatov. Rusko vtedy reagovalo tiež vyhosťovaním diplomatov.

Klinický prípad

„Český príbeh nie je izolovaná epizóda. Je to súčasť súčasnej protiruskej psychózy Západu. Nie je to už ani hystéria, je to vskutku psychóza, úplný klinický prípad,“ vyhlásil teraz ruský vyslanec pri EÚ. O „masovej protiruskej psychóze“ tento týždeň v reakcii na české vyhostenie ruských diplomatov hovoril aj hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Čižov ďalej okrem iného uviedol, že v súčasnej diplomatickej roztržke ide podľa neho o „ďalší pokus odvrátiť pozornosť občanov od vnútorných problémov“ na Západe, napríklad s oneskorenými dodávkami vakcín proti covidu v európskej dvadsaťsedmičke.

Diplomatická roztržka medzi Prahou a Moskvou vypukla 17. apríla po zverejnení dôvodných podozrení českej strany, že ruská vojenská rozviedka GRU stála za výbuchmi vo Vrběticiach v roku 2014. Česko kvôli tomu vyhostilo 18 ľudí z ruskej ambasády v Prahe, Moskva potom 20 pracovníkov českého veľvyslanectva v Moskve. Rusko zároveň označilo český postup za nepriateľský akt a jeho zdôvodnenie za absurdné, nepriateľské a provokačné. Vo štvrtok české ministerstvo zahraničia informovalo o nútenom odchode ďalších ruských diplomatov z Česka do konca mája. Rusko oznámilo, že prechádza v počtoch pracovníkov ambasád „na striktnú paritu“.