Zeman nepodržal Babiša. O ruských agentoch nie je presvedčený

Zeman v prejave, ktorý vysielala televízna stanica CNN Prima News najprv objasnil, prečo sa k prípadu vyjadril až teraz: „Najprv som sa zoznamoval so všetkými relevantnými informáciami. Dal som si spracovať dáta do analýz," povedal s tým, že hovoril aj so šéfom českej polície. Dodal, že celú záležitosť komentuje až po niekoľkých dňoch, lebo si chcel zachovať chladnú hlavu a postupovať bez hystérie.

Prezident pokračoval, že záver prvého vyšetrovania znel, že explóziu spôsobila neodborná manipulácia pri vyskladnení muničného materiálu. Uviedol, že zbrane mali ísť do Bulharska. Dodal, že na jeseň 2014 bol vo Vrběticiach aj obchodník so zbraňami z tohto štátu. Podľa Zemana tak vznikla bulharská stopa.

Spochybnil zistenia BIS

Ďalej sa pozastavil nad tým, ako vyhodnocovala tragickú udalosť česká tajná služba: „Bezpečnostná a informačná služba (BIS) vo výročných správach, vrátane neverejných častí, nikdy nezmieňovala kauzu Vrbětice." Upozornil, že až v poslednom čase sa objavilo podozrenie o zapojení ruských agentov. Slovo podozrenie Zeman viackrát použil v súvislosti s týmito Rusmi.

Prezident nepriamo spochybnil tvrdenie BIS, ktorá jednoznačne dáva vinu ruským agentom: „V správe BIS sa uvádza, a túto vetu som si podčiarkol, že neexistujú dôkazy ani svedectvá, že by títo dvaja agenti boli vo vrbětickom areáli." Doplnil, že z toho na druhej strane nevyplýva vylúčenie podozrenia o účasti Rusov.

Zeman zdôraznil, že podozrenia treba potvrdiť alebo vyvrátiť. „Žiadna suverénna krajina nemôže dovoliť, aby sa stal teroristický útok na jej území. Na druhej strane pracujeme s dvomi verziami: Neodborná manipulácia. Alebo išlo o akciu cudzej rozviedky. Beriem obe verzie veľmi vážne a treba ich dôkladne vyšetriť," podčiarkol Zeman.

Dve možnosti

Svoj pohľad na Vrbětice uzavrel tým, že po ukončení vyšetrovania budú dve možnosti. Povedal, že keby sa dokázal podiel ruských agentov, firma Rosatom musí byť vyradené z tendra na výstavbu piateho bloku atómovej elektrárne v Dukovanoch. V prípade, že sa táto verzia nepotvrdí, Zeman vyslal toto varovanie: „Ak sa to vyvráti, potom vyplýva, že išlo o spravodajskú hru, ktorá môže mať vážne následky pre náš politický život."

Touto vetou v podstate Zeman nepriamo naznačil, že BIS si možno účelovo vymyslela účasť ruských agentov vo vrbětickom výbuchu. Česká vláda na čele s premiérom Andrejom Babišom, naopak, nepochybuje o zapojení Moskvy do explózie.

Napäté vzťahy

Mimochodom, Zeman má s riaditeľom BIS Michalom Koudelkom už dlhší čas napäté vzťahy. Napríklad už viackrát ho odmietol povýšiť do hodnosti generála.

Tragédia vo Vrběticiach sa stala v októbri 2014. Česko spolupracovalo na vyšetrovaní prípadu so západnými spravodajskými službami. Objasňovanie príčin bolo dlhé a zložité, pretože zabezpečovanie stôp a odstraňovanie následkov trvalo až do druhej polovice roku 2019. Pri výbuchu na jeseň 2014 zomreli dvaja ľudia. Hmotné škody a likvidačné práce vyšli dovedna na miliardu českých korún.

Po vyhlásení českej vlády, že skaza bola dielom agentov z Ruska, nastal medzi Prahou a Moskvou veľký konflikt. Po vzájomnom vyhostení diplomatov zostáva na oboch ambasádach pracovať minimum ľudí.

Čo sa týka Zemanovej poznámky o prípadnom vyradení firmy Rosatom z výstavby piateho bloku v Dukovanoch, Babišova vláda už tento týždeň rozhodla o jej vylúčení z tendra.