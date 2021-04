Heger má pre úniu návrh, ako rozdeliť vakcíny

Hegerova cesta mala zaujímavé načasovanie. Už v stredu slovenská vláda odobrí návrh Plánu obnovy, ktorý v najbližších dňoch pošle na schválenie EK.

Ako rozdeliť vakcíny?

„Dôležitou témou, o ktorej sme hovorili, bola aj vakcinácia. Prišli sme s vlastným návrhom, ako za súčasných okolností riešiť situáciu. Chceli sme vyslať signál, že Slovensko prináša riešenia rôznych otázok, ktorými sa Európska komisia zaoberá. Sme v štádiu, keď už sú pomerne veľké rozdiely medzi krajinami, ako budú distribuované vakcíny. Náš návrh je, aby sa pritom zohľadnila miera zaočkovanosti. A aby distribúcia odrážala aj to, koľko vakcín majú krajiny v danom čase k dispozícii, aby mohli zaočkovať svoju populáciu. Z hľadiska jednotného trhu je dôležité, aby sme ku kolektívnej imunite postupovali spoločne," povedal Heger.

Ukáže sa, či snaha Slovenska padne na úrodnú pôdu. Vláda už skôr doháňala zameškané, čo sa týka nákupu vakcín. Zároveň sa ešte len uvidí, ako a kedy Slovensko využije kúpenú ruskú očkovaciu látku Sputnik V.

Heger bol v Bruseli opatrný. „Poukázal som, že nákup Sputnika V zohrával dôležitú rolu za okolností, v ktorých sa Slovensko nachádzalo. Pripomeňme si, že počty úmrtí nás dostávali na vrcholy rebríčkov a vakcíny nedochádzali v dostatočných objemoch. Poznáme problémy s dodávkami vakcíny AstraZeneca,“ vysvetlil Heger s tým, že partneri v EÚ v tomto zmysle chápu kroky Slovenska.

„Z hľadiska vakcinácie je však dôležitý spoločný európsky postup. EÚ to pomohlo. Podarilo sa vyťažiť maximum z objednávkového systému,“ zdôraznil slovenský predseda vlády. Heger uviedol, že predsedníčka eurokomisie von der Leyenová si vypočula slovenský návrh a verí, že teraz budú všetci hľadať spoločné riešenie.

Takto pred rokom sa v Bruseli predstavoval premiér Igor Matovič. Pýtali sa Hegera európski partneri, prečo sa situácia na Slovensku zmenila? „Nie. Myslím, že všetci poznajú situáciu na Slovensku. Nebolo potrebné o tom rozprávať. Ide o budovanie dobrých vzťahov. Sme suverénny štát v rámci EÚ, diskusia je v tomto duchu veľmi korektná,“ odpovedal premiér na otázku Pravdy.

Plán obnovy

„Prvá cesta premiéra Hegera sa dá označiť za spoznávaciu. Je však potrebné povedať, že predseda vlády nie je v Bruseli nováčikom. Chodil tam už pravidelne ako minister financií. Čiže v niečom je v lepšej východiskovej pozícii, ako bol bývalý premiér Matovič,“ povedal pre Pravdu europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu, frakcia Európskej ľudovej strany). "Okrem iných otázok predseda vlády riešil témy, ktoré sú mu blízke, ktoré súvisia s financiami, hospodárskym rastom a Plánom obnovy. Ten by mal byť v centre pozornosti, aby bolo jasné, ako ho Slovensko využije,“ uviedol europoslanec.

„Slovensko sa najprv nepostavilo k Plánu obnovy úplne ideálne. Ešte premiér Matovič povedal, že bude výsledkom veľkej celospoločenskej diskusie. Nakoniec to tak nebolo. V porovnaní s inými krajinami však do procesu tvorby Plánu obnovy mohla spoločnosť aspoň do istej miery vstúpiť. Viem, že napríklad v Česku či Maďarsku sa nestalo ani to, riešil to v nich uzavretý okruh ľudí,“ reagoval pre Pravdu Vladimír Bartovic, šéf Inštitútu pre európsku politiku – EUROPEUM. Podľa odborníka nakoniec Slovensko ukázalo, že k Plánu obnovy pristúpilo zodpovedne a pochopilo dôležitosť ekologickej dimenzie či vzdelávania.

Heger pripomenul, že vláda v Bratislave, samozrejme, intenzívne komunikovala s eurokomisiou. „Som rád, že som na rokovaniach mohol vystúpiť ako zástupca členského štátu, ktorý to zvládol veľmi dobre a načas (termín odovzdanie plánu je 30. apríl, pozn, red.). Urobili sme veľmi kvalitnú prácu z hľadiska obsahu a priorít vzhľadom na národné potreby. Je to dôležité povedať. Poďakoval som aj EK za kvalitnú spoluprácu. Diskusií bolo nespočetne veľa. Bude veľkou výzvou plán naplniť, lebo Slovensko malo problém s využívaním európskych peňazí. Najmä v oblasti reforiem. Plán je však nevyhnutý a je krokom správnym smerom,“ vyhlásil Heger.

Bezpečnostné otázky

Predseda vlády uzavrel svoju návštevu Bruselu stretnutím so Stoltenbergom. Podľa Bilčíka sú bezpečnostné témy a strategické otázky mimoriadne dôležité. „Slovensko minulý týždeň vyhostilo ruských diplomatov. Dnes sa nachádzame uprostred zápasu o udržanie silného európskeho a transatlantického projektu. Slovensko musí stáť pevne oboma nohami na Západe a v Európe. Musíme si určiť jasné červené čiary proti tým, ktorí toto podkopávajú. Je to Rusko, ale aj Čína. Dôležité je to aj z pohľadu stredoeurópskeho regiónu. V súvislosti s tým, že Maďarsko sa obzerá po spolupráci s Ruskom a Čínou a niekedy podkopáva spoločné pozície európskej dvadsaťsedmičky. Vláda vo Varšave je zase skeptická k inštitúciám EÚ. Najlepší signál, ktorý môže premiér Heger vyslať, je, že potvrdí, že Slovensko je ich pevnou súčasťou. A že aj v krízových situáciách chce postupovať spoločne s partnermi v únii, lebo nám to dáva silu a hlas,“ tvrdí Bilčík.

OľaNO u európskych ľudovcov?

Premiér Eduard Heger sa v Bruseli stretol so šéfom frakcie ľudovcov v Európskom parlamente Manfredom Weberom. OĽaNO si už podalo prihlášku do Európskej ľudovej strany. „Myslím, že sme na veľmi dobrej ceste. V máji alebo začiatkom júna by sa malo rozhodnúť,“ uviedol Heger.

„Proces sa začal, ale ešte nie sme v situácii, že by sme o tom rozhodovali. Musíme brať do úvahy fungovanie OĽaNO ako politického subjektu a demokratické procesy v rámci tejto strany. Mám v tejto veci viaceré otázky, ktoré musia byť zodpovedané. Pri všetkej úcte k pánovi Hegerovi, šéfom OĽaNO je Igor Matovič,“ pripomenul slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu, frakcia Európskej ľudovej strany).