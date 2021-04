Radšej hromady mŕtvol ako lockdown? Johnsonovi väčšina neverí

Poprel, že by vyslovil cynickú vetu urážajúcu pamiatku obetí covidu. Zastali sa ho aj jeho ministri. Boris Johnson je napriek tomu terčom drvivej kritiky. Až šiesti z desiatich Britov totiž svojmu premiérovi neveria.

Ako prvý prišiel s výbušným obvinením proti pánovi Downing Street 10 v noci na pondelok bulvárny denník Daily Mail. Odvtedy poburujúci výrok, ktorý údajne vyšiel z jeho úst, potvrdili pre seriózne médiá ďalší svedkovia. Podľa nich Johnson vlani v októbri povedal, že radšej nechá kopiť sa tisíce mŕtvol, než aby vyhlásil ďalší lockdown. Reagoval tak na poznámku ministra Michaela Govea, že do nemocníc preplnených pacientmi s covidom bude potrebné nasadiť armádu.

Na otázku, či vyslovil slová, ktoré mu pripisujú svedkovia, odpovedal Johnson mimoriadne úsečne. „Nie, ale myslím si, že je dôležité, že ľudia od nás chcú, aby sme pokračovali a ako vláda zabezpečili, aby lockdowny fungovali,“ citovala ho stanica BBC.

Johnsona sa zastal aj minister obrany Ben Wallace. „Nie je to pravda. Kategoricky to popierajú takmer všetci,“ povedal pre televíziu Sky News. „Z tých klebiet sa stáva komédia – nemenované zdroje nemenovaných poradcov pri nemenovaných príležitostiach. Pozrite, nič z toho nemá váhu,“ dodal.

Pravdovravnosť však podľa väčšiny Britov nepatrí k cnostiam premiéra Johnsona a jeho tímu. Potvrdil to aj čerstvý prieskum agentúry Ipsos MORI, ktorý včera zverejnil denník Evening Standard. Podľa neho Johnsona považuje za nedôveryhodného až 59 percent opýtaných, kým iba 35 percent mu dôveruje.

Medzitým kontroverzný výrok potvrdili nezávisle od seba ďalší svedkovia pre verejnoprávnu stanicu BBC, komerčnú televíziu ITV i denník Guardian. Všetci sa zhodli, že premiér skutočne zakričal: „Žiadne ďalšie poj***né lockdowny. Nech sa mŕtvoly vŕšia po tisícoch!“

Reportérovi ITV Robertovi Pestonovi potvrdili dva zdroje, že Johnson tieto dve vety zlostne zareval tesne po tom, čo bol nútený schváliť druhý lockdown, ktorému sa dlho pokúšal vyhnúť. Dvere jeho pracovne boli vtedy otvorené, preto to počulo niekoľko ľudí. Peston to napísal na webovej stránke svojej televízie.

Johnson v posledných dňoch čelí v britských médiách obvineniam, ktoré sa týkajú viacerých tém od nezvládnutých vládnych reakcií na pandémiu covidu až po snahu dať si tajne zaplatiť rekonštrukciu svojho bytu od sponzorov.

Premiérovi kritici tvrdia, že Británia sa mohla vyhnúť tisíckam obetí a možno aj januárovému tretiemu lockdownu, keby sa premiér podvolil tlaku Govea a ministra zdravotníctva Matta Hancocka a skôr prikývol na prísnejšie podmienky druhého lockdownu. Čoraz hlasnejšie sa ozýva aj volanie po jeho rezignácii.

„Johnson degradoval úrad, ktorý zastáva, nespútanou a drvivou korupciou. Ale zľahčovať viac než 127-tisíc úmrtí, ku ktorým došlo za jeho vlády, a potom sa to snažiť utajovať, to je nové dno. To sa teraz musí skončiť,“ citoval Guardian podpredsedníčku opozičných labouristov Angelu Raynerovú.

"Tieto vyhlásenia sú ohavné. Ak je to pravda, povinnosťou Borisa Johnsona je rezignovať,” vyhlásil líder Škótskej národnej strany Ian Blackford. Obdobne to vidí aj známy moderátor Piers Morgan. „Ak je tento nechutný citát pravdivý, Boris Johnson musí odstúpiť,“ napísal na twitteri.

Najviac sa zverejnený výrok, prirodzene, dotkol státisícov Britov, ktorí v pandémii prišli o svojich blízkych.

Združenie Rodiny pozostalých po covide za spravodlivosť konštatovalo, že premiérove „bezcitné výroky spôsobili tisícom z nás nezmerné utrpenie“. Združenie pripomenulo, že napriek siedmim žiadostiam o stretnutie si Johnson na predstaviteľov pozostalých stále nenašiel čas.

„Tie ,mŕtvoly' boli milovaní členovia našich rodín, mamy a otcovia, dcéry a synovia, bratia a sestry, dedkovia a babičky, manželia a manželky,“ pripomenulo združenie pozostalých. A dodalo: „Tí, ktorí prišli o svojich blízkych, sa už musia vyrovnávať s absenciou dôstojnosti, akej boli ich blízki vystavení, keď umierali. Je príliš trúfalé žiadať, aby pán premiér prejavoval rešpekt voči našej strate?“