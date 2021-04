Moskva vyhostila aj I. tajomníčku slovenskej ambasády

Ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo troch slovenských diplomatov za persona non grata. Vyhostení dostali na odchod niekoľko dní. Je to odplata Moskvy za podobný krok Bratislavy z minulého týždňa.

Nótu o vyhostení odovzdal predstaviteľ ruskej diplomacie veľvyslancovi SR Ľubomírovi Rehákovi. „Územie Ruskej federácie musia opustiť do 5. mája,“ informovala agentúra TASS.

V diplomatickej praxi sa nikdy verejne neoznamuje, kto sa medzi vyhostenými nachádza. Denník Pravda od nemenovaného zdroja vo vláde SR zistil, že na Slovensko sa musí vrátiť I. tajomníčka na ambasáde. V diplomacii pracuje od roku 1995, v minulosti bola napríklad generálna konzulka v New Yorku. Ďalší vyhostený je dôstojník z úradu pridelenca obrany. Tretí človek ako persona non grata by mal byť diplomat z ekonomického oddelenia.

Moskva sa zrkadlovo revanšovala za vyhostenie troch ruských diplomatov zo Slovenska. Vláda Eduarda Hegera týmto krokom minulý štvrtok vyjadrila solidaritu s Českou republikou, ktorá vyhostila veľký počet ruských diplomatov po oznámení premiéra Andreja Babiša, že za výbuchmi v muničnom areáli vo Vrběticiach v roku 2014 boli dvaja ruskí agenti.

V sídle ruskej diplomacie si Rehák vypočul ostrú kritiku. „Veľvyslancovi bol tlmočený rozhodný protest v súvislosti s neopodstatneným vyhlásením slovenskej vlády, ktorá označila za neželané osoby troch zamestnancov ruského veľvyslanectva v Bratislave pre absurdné a vykonštruované obvinenie z protiprávnej činnosti. Bolo mu oznámené, že rozhodnutie slovenských orgánov preukázať pseudosolidaritu s Českou republikou v jej provokatívnej protiruskej kampani poškodzuje tradične priateľské vzťahy a konštruktívnu bilaterálnu spoluprácu," informovalo ruské ministerstvo.

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok povedal, že vyhostenie troch Slovákov berie na vedomie. Ubezpečil však, že členovia diplomatických misií SR pôsobia striktne v súlade s medzinárodnými normami. Dodal, že si želá, aby vzťahy s Ruskom boli založené na vzájomnom rešpekte a spolupráci.