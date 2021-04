Šéf českej diplomacie Kulhánek: Rusku sme museli vyslať signál

Z Európskeho parlamentu zaznelo, že by bolo dobré, keby Európska únia zaujala koordinovaný postup k vyhosťovaniu ruských diplomatov. Česko to urobilo po odhalení sabotáže vo Vrběticiach. Slovensko a niektoré ďalšie krajiny sa pridali. Boli by ste za to, aby to pokračovalo koordinovanejším postupom?

V prvom rade by som chcel poďakovať našim spojencom v EÚ a v Severoatlantickej aliancii za podporu, ktorú nám zatiaľ vyjadrili. Súčasná situácia týkajúca sa rusko-českých vzťahov ma vôbec neteší. Ako minister zahraničných vecí mám záujem na zlepšovaní vzťahov s našimi zahraničnými partnermi. Vrátane Ruska. Nemohli sme však postupovať inak. Na bezprecedentné zistenia v súvislosti s výbuchom vo Vrběticiach sme museli reagovať. Pre Česko je kľúčové, že nám štáty vyjadrujú podporu nielen verbálne, ale vyhosťujú aj ruských diplomatov alebo spravodajcov, a predvolali si ruských veľvyslancov a vyjadrili nám solidaritu. Stále hovorím, že to nie o žiadnom čísle, koľko ruských spravodajcov by sa malo vyhostiť. Pre nás je zásadné, aby sme vyslali Rusku jasný signál, že je neprípustné, aby jeho spravodajcovia páchali činy ako ten vo Vrběticiach.

VIDEO: Český minister Kulhánek: Nemohli sme voči Rusom reagovať inak než vyhostením.

Snaží sa Česko viac spolupracovať so spojencami, aby bolo jasnejšie, ako fungovala sieť ruských agentov? Bulharsko hovorí, že šesť ruských občanov mohlo byť zapojených do diverzných akcií na jeho území.

Vnímame to ako niečo veľmi závažné. Pre všetky členské štáty EÚ a NATO by to malo byť neakceptovateľné správanie. Ukazuje sa, že v minulosti sa udiali podobné aktivity ako vo Vrběticiach či v britskom Salisbury. Musíme jasne povedať, že je to neakceptovateľné. Je dôležité komunikovať s našimi partnermi, odkrývať tieto skutočnosti a upozorňovať na ne. Samozrejme, niektoré veci podliehajú nejakému stupňu utajenia. Najmä však jasne chceme vyslať signál, že takéto správanie je neakceptovateľné.

Nechcelo Česko aktivovať článok 4 Severoatlantickej zmluvy o konzultáciách medzi spojencami?

Česká vláda urobila pomerne razantné gesto, keď vyhostila 18 identifikovaných spravodajských dôstojníkov z ruskej ambasády v Prahe. Na to prišla ruská reakcia. Moskva vyhostila 20 našich diplomatov. Zdôrazňujem, že tí neurobili nič zlé. De facto to viedlo k paralyzovaniu nášho veľvyslanectva. Museli sme na to reagovať. Nemáme však záujem na eskalácii vzťahov. O tom, čo robíme, som cez zabezpečené spojenie hovoril na druhý deň vo funkcii so spojencami v NATO. Oboznámil som ich s prípadom vo Vrběticiach. Následne na to NATO vydalo jednoznačné vyhlásenie, ktorým podporilo Česko a odsúdilo ruské správanie. V rámci štandardných nástrojov, ktoré máme k dispozícii, sme urobili maximum a pokračujeme v tom. Tento príbeh sa však ešte neskončil.

Rusko hovorí, že Česko sa správa ako nesamostatná krajina, že koná podľa rozkazov USA. Ako na to reagujete?

Je to názor ruského ministerstva zahraničných vecí. Česká republika je suverénna krajina a robí suverénne rozhodnutia. Bolo by nemysliteľné, keby nezareagovala na bezprecedentné zistenia v súvislosti so zisteniami vo Vrběticiach.

Český prezident Miloš Zeman však istým spôsobom spochybnil tvrdenia českej vlády. Nesťažuje vám to prácu?

Nemyslím si to. Pre mňa ako ministra zahraničia je kľúčové, že o všetkých jednotlivých krokoch, ktoré sme urobili v reakcii na Vrbětice, vláda informovala prezidenta republiky. On ich podporil. Z tohto uhla pohľadu je to pre mňa zásadné.

Na tlačovej konferencii slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok hovoril, že je nenáležité, aby opozícia ako napríklad strana Smer hovorila o reakcii vlády, že sa správa ako agent Ameriky. Ste nominantom ČSSD, čo je takpovediac sesterská strana Smeru. Nenavrhnete nejaké stranícke konzultácie medzi sociálnymi demokraciami Slovenska a Česka, aby ste objasnili svoje postoje?

Samozrejme, rozprávame sa spolu. No okrem toho, že som nominantom ČSSD, predovšetkým som ministrom zahraničia Českej republiky. Nemôžem komentovať vnútropolitickú situáciu na Slovensku. Nebolo by to dobré. Chcem preto iba zopakovať, čo je podstatné pre mňa a Českú republiku. Sú to jasná solidarita a vyjadrenie podpory zo strany slovenskej vlády, za ktoré ďakujem. Veľmi si to vážim.

Čo je pre vás Rusko? Partner, rival, protivník, nepriateľ?

Je to veľmi zložitá otázka. Vždy hovorím, že zemepis neoklameme. Rusko je dôležitým európskym hráčom a bude ním aj naďalej. Sú oblasti, o ktorých sa dá povedať, že v nich máme protichodné záujmy. Ale aj také, v ktorých vidíme niektoré problémy rovnako a potrebujeme hľadať spoločné riešenia. Podporujem pragmatické nastavenie vzťahov, ale je to zložité. Vyžaduje si to obe strany. Česko-ruské vzťahy vstupujú do zložitej fázy. Ale verím, že sa ich postupom času podarí nastaviť tak, aby boli pre oboch výhodné. No vyžaduje si to vzájomný rešpekt.

Čo to však znamená? Boli by ste spokojný, keby ruská strana dovolila vypočutie ľudí, po ktorých pátrajú české úrady v súvislosti s Vrběticami?

Nechcem predbiehať udalosti a špekulovať. Vnímam ruské vyhlásenia, najmä tie, ktoré znejú z ministerstva zahraničných vecí a sú dosť kategorické. Som realista. Skôr očakávam, že v nasledujúcich mesiacoch budeme hovoriť o nejakom technickom nastavení, ako môže fungovať naša ambasáda v Moskve a ako môže fungovať ruské veľvyslanectvo v Prahe. Aspoň v nejakom obmedzenom režime.