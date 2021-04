Biden v prejave v Kongrese chválil očkovanie a predstavil plán pre rodiny

Americký prezident Joe Biden vo svojom prvom prejave na spoločnom zasadnutí oboch komôr Kongresu USA v stredu označil hromadné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 za najväčší logistický úspech v histórii amerického národa. Prejav zaznel pri príležitosti Bidenových prvých 100 dní v úrade. Informovali o tom vo štvrtok agentúry AP and AFP.

„Vďaka vám, americkým občanom, je náš pokrok za posledných 100 dní proti jednej z najhorších pandémií v histórii jedným z najväčších logistických úspechov tejto krajiny,“ uviedol Biden s tým, že úsilie sa teraz musí zamerať na obnovu hospodárstva a boj proti nerovnosti.

Biden v prejave načrtol podrobnosti svojho nového plánu v hodnote 1,8 bilióna dolárov, ktorý má pomôcť amerických rodinám. Peniaze sa majú použiť na vzdelávanie, starostlivosť o deti a platenú dovolenku pre zamestnancov.

Prezident USA má v úmysle financovať najnovší balík zdanením bohatých Američanov. Sadzba dane z príjmu by vzrástla z 37 percent na 39,6 percenta. Týkalo by sa to Američanov, ktorí zarábajú viac ako 400-tisíc dolárov ročne. Podľa jeho slov plán najviac pomôže americkej strednej triede.

Biden tiež v prejave spomenul prijatý záchranný balík v hodnote 1,9 bilióna dolárov určený pre podniky a občanov USA postihnutých pandémiou. Obhajoval aj svoj balík investícií do infraštruktúry vo výške 2,3 bilióna dolárov, ktorý ohlásil a predstavil tento mesiac. Zároveň pripomenul, že za jeho administratívy bolo podaných už viac ako 220 miliónov vakcín.

Šéf Bieleho domu zmienil aj policajnú reformu, kontrolu zbraní a reformu amerického imigračného systému. V tejto súvislosti požiadal republikánov a demokratov, aby spolupracovali a snažili sa nájsť riešenie.

Biden takisto zdôraznil potrebu globálnej angažovanosti a spolupráce od pandémie koronavírusu až po zmenu klímy. USA za jeho predchodcu Donalda Trumpa presadzovali politiku unilateralizmu a vystúpili z množstva medzinárodných aliancií.

Všetci členovia amerického Kongresu a hostia sa už tradične schádzajú na spoločnom zasadnutí v Snemovni reprezentantov, ktorá je väčšia z oboch komôr. Z dôvodu pandémie bolo tento rok prítomných iba približne 200 zákonodarcov.

Počas prezidentského prejavu v Kongrese sa vôbec prvýkrát v histórii USA za prezidenta vedľa seba posadili dve ženy – viceprezidentka Kamala Harrisová a predsedníčka Snemovne reprezentantov (dolnej komory) Nancy Pelosiová.